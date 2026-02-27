Interzice Râmnicu Vâlcea păcănelele? Decizia este acum în mâna lui Mircia Gutău

Noua ordonanță adoptată de Guvern schimbă radical regulile în domeniul jocurilor de noroc: pe lângă autorizația națională, operatorii trebuie să obțină și autorizație de funcționare de la primăria locală. Cu alte cuvinte, fiecare oraș poate decide dacă mai vrea sau nu păcănele pe raza sa administrativă.

Pentru Râmnicu Vâlcea, mingea este acum în terenul primarului Mircia Gutău și al Consiliului Local.

Moment de decizie pentru administrația locală

În ultimii ani, sălile de jocuri de noroc au devenit o prezență constantă în peisajul urban al municipiului. Le regăsim la parterul blocurilor, în zone comerciale intens circulate, aproape de cartiere rezidențiale. Fenomenul nu este unic, dar nici neglijabil.

Noua reglementare oferă administrației locale o putere reală: fără avizul Primăriei Râmnicu Vâlcea, aceste activități nu mai pot funcționa.

Întrebarea este simplă: va folosi primarul această pârghie pentru a restricționa drastic fenomenul sau va menține actuala situație?

Interdicție totală sau „zonare” controlată?

Consiliul Local are la dispoziție mai multe variante.

O interdicție aproape totală ar elimina păcănelele din cartiere și ar transmite un mesaj clar privind protejarea comunității. Pe de altă parte, ar însemna și pierderea unor venituri la bugetul local din taxe și autorizații.

O altă opțiune ar fi limitarea lor la anumite zone bine delimitate, departe de școli, locuințe și instituții publice. Practic, o concentrare controlată, pentru a reduce expunerea directă a populației vulnerabile.

Sau, desigur, menținerea actualului cadru, cu ajustări minore, invocând echilibrul între libertatea economică și interesul public.

Miza reală: impactul social

Dincolo de calculele bugetare, problema este una socială. Dependența de jocuri de noroc produce efecte dramatice în familii, iar amplasarea sălilor în proximitatea locuințelor crește accesibilitatea și tentația.

Într-un oraș de dimensiunea Râmnicului, efectele sunt vizibile rapid. Comunitatea este strâns legată, iar problemele individuale devin rapid probleme colective.

O decizie politică, nu doar administrativă

Ordonanța Guvernului pune capăt pasării responsabilității către autoritățile centrale. De acum înainte, fiecare primar trebuie să își asume public poziția.

La Râmnicu Vâlcea, toate privirile se îndreaptă către Mircia Gutău.

Va alege administrația locală să reducă drastic fenomenul păcănelelor? Va impune reguli dure sau va prefera continuitatea?

Răspunsul va defini nu doar politica urbană a municipiului, ci și direcția morală pe care orașul o alege în raport cu un fenomen care afectează tot mai multe familii.

Tiberiu Pirnau