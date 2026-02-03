Începe licitația pentru selectarea comercianților din Târgul „Mărțișor 2026” la Râmnicu Vâlcea

Primăria Râmnicu Vâlcea organizează licitație publică cu strigare pentru atribuirea amplasamentelor situate pe domeniul public al municipiului, destinate desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2026”. Perioada de desfășurare a activității comerciale este cuprinsă între 20 februarie și 8 martie 2026.

Prețurile de pornire ale licitației sunt următoarele:

• 500 lei/amplasament – zona Centrală;

• 400 lei/amplasament – zona Ostroveni;

• 350 lei/amplasament – zona Nord.

Pasul de licitație este 50 de lei.

Licitația publică cu strigare se va desfășura în zilele de 12 și 13 februarie 2026, în sala de protocol din incinta Sălii Sporturilor „Traian”, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 24.

Repartizarea pe zile și ore va fi publicată până la data de 10 februarie 2026. Pentru amplasamentele neadjudecate, licitația va fi reluată în zilele de 17 și 19 februarie 2026, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului.

Termenele limită pentru depunerea cererilor și documentelor sunt următoarele:

• 06 februarie 2026, ora 12.00 – pentru licitația din 12-13 februarie;

• 16 februarie 2026, ora 12.00 – pentru licitația din 17 februarie;

• 18 februarie 2026, ora 12.00 – pentru licitația din 19 februarie.