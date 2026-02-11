miercuri, 11 februarie 2026

Guvernul a decis: CET Govora rămâne în funcțiune până la 31 august 2026. Râmnicu Vâlcea are asigurată furnizarea agentului termic

Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care modifică calendarul de decarbonizare a sectorului energetic, stabilind explicit că anumite capacități pe bază de lignit și huilă pot continua să funcționeze până la 31 august 2026.

Documentul prevede că, deși România și-a asumat prin PNRR retragerea treptată din exploatare a unor capacități energetice pe cărbune, noul calendar negociat cu Comisia Europeană permite menținerea în funcțiune a unor grupuri energetice până la finalul verii anului 2026, respectiv chiar până în 2030 pentru anumite capacități limitate.

Ce spune clar ordonanța

Actul normativ stabilește următoarele repere:

până la 31 decembrie 2025 se retrag din exploatare 1045 MW din capacități pe lignit și huilă;

până la 31 august 2026 mai pot funcționa 710 MW capacități energetice operaționale;

până cel târziu la finalul anului 2030, retragerea totală va fi finalizată etapizat.

Guvernul motivează această prelungire prin necesitatea asigurării siguranței Sistemului Electroenergetic Național și, foarte important pentru județul Vâlcea, prin asigurarea continuității furnizării energiei termice către populație. În document este menționată explicit importanța alimentării cu agent termic pentru municipii precum Craiova și Râmnicu Vâlcea, unde întreruperea ar genera consecințe sociale și economice deosebite.

CET Govora poate funcționa legal până la 31 august 2026

În baza acestui nou calendar, CET Govora se încadrează în capacitățile care pot rămâne operaționale până la 31 august 2026.

Asta înseamnă că municipiul Râmnicu Vâlcea are asigurată în mod legal și administrativ furnizarea agentului termic pentru încă două sezoane reci complete: iarna 2025–2026 și prima parte a anului 2026.

Ordonanța introduce și mecanisme clare privind reducerea treptată a puterii instalate, modificarea licențelor de către ANRE și certificarea de către Transelectrica, astfel încât procesul să fie controlat și etapizat, nu abrupt.

Din septembrie 2026, noul CET al CJ Vâlcea

Potrivit planurilor deja anunțate de autoritățile județene, din toamna anului 2026 furnizarea agentului termic către populație urmează să fie preluată de noua centrală aflată în construcție pe platforma industrială din zona fostelor unități energetice.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Vâlcea și vizează realizarea unui CET modern, cu tehnologii mai puțin poluante, adaptat noilor cerințe de mediu și angajamentelor europene.

Astfel, tranziția de la vechiul sistem la noua centrală se face fără întreruperi pentru populație:

până la 31 august 2026 – funcționează CET Govora;

din septembrie 2026 – noul CET preia furnizarea agentului termic.

Concluzia: nu există risc imediat pentru populație

Sinteza documentelor arată clar că nu există un risc iminent de oprire a furnizării căldurii în municipiul Râmnicu Vâlcea. Guvernul a modificat calendarul tocmai pentru a evita blocaje, penalități europene și, mai ales, probleme sociale majore în orașele dependente de aceste capacități.

Pentru vâlceni, mesajul este limpede: agentul termic este asigurat până la finalul verii 2026, iar tranziția către noul CET se face etapizat, sub coordonarea autorităților județene.

Tiberiu Pîrnău