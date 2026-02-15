Grefiera din centrul scandalului de la Tribunalul Vâlcea, declarație de avere cu un apartament de 440 mp. Este nora fostului președinte al instanței, judecătorul Petre Dinescu

duminică, 15 februarie 2026

Grefiera din centrul scandalului de la Tribunalul Vâlcea, declarație de avere cu un apartament de 440 mp. Este nora fostului președinte al instanței, judecătorul Petre Dinescu

Scandalul izbucnit la Tribunalul Vâlcea, după ce o grefieră a reclamat un incident petrecut într-un birou al instanței, continuă să producă ecouri în spațiul public. Pe de o parte, sindicatul grefierilor a vorbit despre un episod grav și despre intervenția Poliției. Pe de altă parte, conducerea Tribunalului a respins ferm acuzațiile, susținând că nu a existat nicio atitudine nepotrivită din partea vreunui judecător și anunțând demararea unor proceduri legale față de comportamentul considerat inadecvat al grefierei.

În acest context tensionat, atenția s-a mutat și asupra profilului profesional și patrimonial al grefierei Dinescu Elena Mihaela. Un detaliu relevant este acela că aceasta este nora fostului președinte al Tribunalului Vâlcea, judecătorul Petre Dinescu, aspect care amplifică interesul public în jurul cazului, fără a implica, în sine, vreo concluzie juridică.

Apartament de 440 mp, în coproprietate

Potrivit declarației de avere depusă anual, grefiera și soțul acesteia dețin două apartamente dobândite prin contract de vânzare-cumpărare.

Primul este un apartament de 81,4 mp, achiziționat în 2018, în Cluj-Napoca, în coproprietate (cotă de 1/2).

Al doilea imobil, care iese în evidență prin dimensiuni, este un apartament de 440 mp, dobândit în 2019, tot în coproprietate (1/2).

Suprafața este una considerabilă, mult peste media apartamentelor obișnuite, ceea ce îl transformă în elementul central al declarației de avere.

Credit bancar pe termen lung

În document este menționat și un credit contractat la Raiffeisen Bank în anul 2019, cu scadență în 2048, în valoare de 221.116 lei.

Creditul este corelat temporal cu achiziția imobilului de mari dimensiuni.

Veniturile grefierei

Conform declarației, grefiera a încasat un salariu anual de 93.615 lei de la Tribunalul Vâlcea. În plus, a beneficiat de un stimulent de inserție în valoare de 7.800 lei, iar pentru copil este menționată alocația de stat, în cuantum de 3.059 lei.

Soțul fără venituri salariale

Un alt element notabil este situația soțului, Dinescu Tudor. În declarația de avere nu apar venituri din salarii sau activități independente în dreptul acestuia. Singurele sume declarate provin din chirii, în cuantum de 37.187,65 lei anual.

Astfel, potrivit documentului oficial, veniturile familiei provin din salariul grefierei și din încasările din închirierea unor bunuri, în timp ce soțul nu figurează cu un loc de muncă declarat în anul fiscal menționat.

Într-un dosar deja încărcat de tensiuni instituționale și acuzații reciproce, eventualele clarificări oficiale urmeaza să fie oferite de instituțiile competente.