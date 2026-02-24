Ghid K-beauty: cum alegi produsele coreene ideale pentru tenul normal? 

miercuri, 25 februarie 2026

Rutina K-beauty atrage prin promisiunea unui ten echilibrat și bine îngrijit, însă alegerea produselor potrivite pentru tenul normal ridică uneori mai multe întrebări decât ai anticipat. Deși acest tip de ten se află, în majoritatea cazurilor, într-o zonă stabilă, tocmai această stabilitate cere atenție. Excesul de produse, formulele prea active sau trendurile urmate fără filtrare pot dezechilibra o piele care, de fapt, funcționează bine.