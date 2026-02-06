Gard de școală, contract de 329.000 lei. Afacerile din Râmnicu Vâlcea cu bani publici ale firmei lui Șoșoacă, patronul SANTAFOR INTERNATIONAL SRL

vineri, 6 februarie 2026

Gard de școală, contract de 329.000 lei. Afacerile cu bani publici ale firmei lui Șoșoacă, patronul SANTAFOR INTERNATIONAL SRL

Anul 2026 aduce o nouă achiziție directă consistentă din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea, adjudecată de o firmă deja bine cunoscută în relația cu instituțiile publice: SANTAFOR INTERNATIONAL SRL, societate controlată integral de Nicolae Sosoacă, asociat unic și administrator încă de la înființarea firmei, în anul 2000. De această dată, contractul vizează lucrări de reparații la gardul Liceului Economic: 329.000 de lei fără TVA, pentru o lucrare care, deși amplă, rămâne una uzuală în domeniul confecțiilor metalice.

Procedura de cumpărare directă, identificată cu numărul DA39687986, a fost publicată pe 21 ianuarie 2026 și finalizată pe 27 ianuarie. Oferta depusă de firma lui Nicolae Sosoacă a fost acceptată aproape „la indigo” cu valoarea estimată de autoritatea contractantă, de 329.903 lei. Diferența este infimă, sub 1.000 de lei, ceea ce sugerează lipsa unei negocieri reale și confirmă un tipar tot mai vizibil în achizițiile directe derulate de administrația locală.

Conform documentației tehnice, lucrările presupun demontarea vechii împrejmuiri metalice, în greutate de peste 6,5 tone, confecționarea și montarea unor panouri metalice noi de aproximativ 6 tone, curățarea și pregătirea suprafețelor, vopsire electrostatică pe aproape 1.000 de metri pătrați, montarea de plase de sârmă și grilaje de protecție, precum și lucrări de beton armat pentru stabilizarea unui perete aflat pe latura vestică a amplasamentului. Sunt operațiuni standard pentru o firmă specializată în construcții metalice, fără tehnologii speciale sau soluții inovatoare care să justifice o complexitate ieșită din comun.

Cu toate acestea, administrația a ales din nou varianta achiziției directe. Autoritatea contractantă este Municipiul Râmnicu Vâlcea, iar beneficiarul este o firmă care, de-a lungul anilor, a acumulat zeci de contracte similare, de regulă sub pragul licitației, cu instituții aflate în subordinea administrației locale.

Rolul lui Nicolae Sosoacă în această ecuație nu este deloc unul secundar. El controlează firma în proporție de 100%, este administrator de peste două decenii și a menținut capitalul social la un nivel pur simbolic, de doar 1.000 de lei, în ciuda faptului că societatea rulează anual milioane de lei din contracte publice. Practic, SANTAFOR funcționează ca un „one-man show”, dependent în mare măsură de relația cu autoritățile locale, fără o capitalizare solidă care să reflecte volumul real al afacerilor.

Achiziția de la Liceul Economic vine într-un moment financiar relevant pentru firmă. Deși cifra de afaceri a crescut semnificativ în 2024, profitul net s-a prăbușit cu peste 60%.