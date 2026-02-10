VIDEO - Funcționarii din primăriile vâlcene, în grevă de avertisment: salariile din comunele mici, în pericol

marți, 10 februarie 2026

Aproximativ 300 de angajați din primăriile comunelor vâlcene au intrat, în această dimineață, într-o grevă de avertisment de două ore, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvern privind administrația publică locală. Sindicaliștii afiliați la Federația Columna–SCOR susțin că modificările propuse sunt discriminatorii pentru funcționarii din localitățile mici, care nu își pot susține cheltuielile doar din venituri proprii, și solicită introducerea unei salarizări unitare în administrația publică locală.

Nemulțumirile pornesc de la proiectul de lege inițiat de Ministerul Dezvoltării, care prevede o grilă de salarizare diferențiată pentru comunele cu venituri reduse. Potrivit sindicaliștilor, această formulă ar conduce la diminuarea salariilor în primăriile din localitățile cu populație mică. Reprezentanții angajaților susțin că responsabilitățile și volumul de muncă sunt similare indiferent de mărimea comunei, motiv pentru care cer aplicarea unui sistem salarial unitar.

Protestul s-a desfășurat în intervalul 10.00–12.00 și a constat în suspendarea activității cu publicul, în special în mediul rural. Cu toate acestea, acțiunea a avut mai degrabă un caracter simbolic, întrucât cetățenii care s-au prezentat la ghișee nu au fost refuzați.

Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor modificări ale proiectului de lege și dacă acesta va fi adoptat prin asumarea răspunderii în forma actuală, vor declanșa greva generală.