marți, 24 februarie 2026

Fost președinte al CSM, Bogdan Mateescu, critic la adresa referendumului pe Justiție propus de Nicușor Dan: „Este o eroare. Nu voi participa la consultări inițiate din afara sistemului judiciar”

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, vâlceanul Bogdan Mateescu, a lansat critici dure la adresa inițiativei președintelui Nicușor Dan de a organiza un referendum pe tema Justiției, pe care o consideră o greșeală cu potențiale implicații constituționale. Acesta a anunțat totodată că refuză să ia parte la orice formă de consultare care nu provine din interiorul sistemului judiciar.

Mateescu susține că o astfel de consultare publică nu poate fi realizată în afara cadrului legal stabilit de Constituție, subliniind că atribuțiile șefului statului sunt clar delimitate și trebuie exercitate cu respectarea principiilor statului de drept.

În opinia sa, evaluarea voinței majorității nu se poate face prin mecanisme informale, ci exclusiv prin proceduri prevăzute de lege. El avertizează că o asemenea abordare ar putea deschide calea unor precedente periculoase, în care decizii fundamentale ar fi supuse unor teste de popularitate fără bază juridică.

De asemenea, fostul șef al CSM a precizat că nu va participa la „așa-zise consultări” inițiate de persoane din afara sistemului judiciar, invocând principiul separației puterilor în stat. Acesta și-a exprimat îngrijorarea și cu privire la transparența și securitatea unui eventual proces de consultare, ridicând întrebări legate de modul în care ar putea fi validate și contabilizate opiniile exprimate.

În concluzie, Bogdan Mateescu consideră că puterea executivă, inclusiv președintele, ar fi trebuit să evite promovarea unor astfel de inițiative, reiterând necesitatea respectării cadrului constituțional și a echilibrului între puterile statului.