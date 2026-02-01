duminică, 1 februarie 2026

Firma „tehnică” cu bani publici: AVACOM SRL, afacerea discretă a fostului șef APAVIL, Cristi Jianu, care explodează pe contracte cu statul

O firmă cu capital social de 200 de lei, condusă de un fost director al operatorului județean de apă, ajunge la zeci de milioane de lei cifră de afaceri și câștigă contract după contract din bani publici. Coincidență sau un mecanism perfect rodat al relațiilor din administrația locală?

În spatele AVACOM SRL se află Cristi Jianu, fost director al SC APAVIL SA Râmnicu Vâlcea. Astăzi, acesta este asociat unic și administrator al AVACOM SRL, o societate înființată în 1999, cu sediul într-un apartament din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Deși este prezentată drept firmă de inginerie și consultanță tehnică, AVACOM SRL are un obiect de activitate extrem de larg, de la proiectare și studii de fezabilitate până la lucrări de instalații, construcții și activități comerciale. Practic, o firmă bună la toate, adaptabilă oricărei proceduri de achiziție publică.

Din punct de vedere financiar, cifrele sunt spectaculoase. În 2024, compania raportează o cifră de afaceri de peste 17,4 milioane de lei, cu o creștere de aproape 80% față de anul anterior. În același timp, profitul net scade drastic, cu aproximativ 67%, ajungând la sub 800.000 de lei. Numărul de angajați crește accelerat, iar datoriile totale urcă la peste 12,7 milioane de lei, în paralel cu existența unor garanții bancare active la mai multe instituții financiare. Toate acestea, în condițiile unui capital social simbolic, de doar 200 de lei.

În mod concret, AVACOM SRL apare constant în achiziții directe și contracte publice cu instituții din județul Vâlcea. Firma a derulat contracte cu Consiliul Județean Vâlcea, dar și cu mai multe administrații locale, printre care Primăria Băbeni, Primăria Brezoi, Primăria Dăești, Primăria Stoenești, Primăria Livezi și altele. Contractele vizează lucrări de canalizare, servicii de proiectare tehnică, asistență de specialitate și studii de fezabilitate, cu valori de ordinul sutelor de mii de lei, uneori prin achiziții directe repetate.

Toate aceste contracte sunt derulate într-un domeniu extrem de sensibil, cel al infrastructurii de apă, canalizare și lucrări publice locale, exact aria în care Cristi Jianu a avut ani la rând putere decizională și influență, în calitate de director al APAVIL. Chiar dacă formal nu mai ocupă o funcție publică, rețeaua de relații, cunoașterea mecanismelor administrative și accesul la decidenți rămân atuuri decisive într-un județ mic.

Pe surse am aflat că și un om din umbră, bine conectat la puterea politică din județ, îl sprijină constant pe Jianu. Mergem pe firul informației...

Pe hârtie, firma pare impecabilă. Nu are datorii la ANAF, are risc comercial și juridic scăzut și un rating financiar bun. În realitate însă, istoricul judiciar nu este lipsit de episoade problematice, existând dosare mai vechi și legături cu alte societăți care au trecut prin executări silite și proceduri de faliment. Un trecut care contrastează puternic cu imaginea de stabilitate afișată astăzi.

Rămân, astfel, câteva întrebări esențiale. Cum ajunge o firmă cu un capital social infim să gestioneze lucrări publice de milioane de lei?

Cazul AVACOM SRL: firmă veche, discretă, care explodează financiar exact atunci când accesul la bani publici devine real și esențial.

Tiberiu Pîrnău