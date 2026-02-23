luni, 23 februarie 2026

Familia Bajan: Investiție imobiliară în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea! Clădiri existente vor fi desființate pentru construirea unui imobil de birouri și servicii

Un nou proiect imobiliar urmează să fie realizat în zona centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, pe strada General Praporgescu nr. 10, în baza unei documentații de urbanism (PUZ și RLU) aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local în data de 28 martie 2024.

Potrivit informațiilor publice afișate pe panoul de organizare de șantier, investiția presupune desființarea clădirilor existente (C1 și C2) și edificarea unui imobil cu funcțiunea de birouri și servicii, cu regim de înălțime D+P+3E+4E retras. Autorizația de construire nr. 253/6932 a fost emisă de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 14 aprilie 2025.

Beneficiarul investiției este societatea BIN RENT INVEST SRL, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea. Proiectant general este SC UNICONCEPTS SRL, iar lucrările vor fi executate de SC RALUNIC SRL. Termenul de execuție prevăzut în autorizație este de 36 de luni, cu data începerii lucrărilor stabilită pentru 15 februarie 2026 și finalizarea estimată la 15 februarie 2029.

Conform documentației aprobate de Consiliul Local, lucrările aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilități și infrastructura necesară punerii în funcțiune a construcției vor fi realizate pe cheltuiala investitorului.

Societatea BIN RENT INVEST SRL este deținută de membri ai familiei Bajan, cunoscuți în mediul de afaceri local drept proprietarii unui lanț de farmacii cu același nume. Potrivit datelor financiare disponibile public pe platformele de profil, firma activează în domeniul închirierii și administrării bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Proiectul se află în prezent în faza de execuție, în conformitate cu autorizația emisă și cu documentația de urbanism aprobată anterior de autoritatea locală.