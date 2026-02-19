EXPLOZIE LA DRUMURI JUDEȚENE VÂLCEA: Salarii neplătite de luni întregi, angajații amenință cu proteste în fața CJ

joi, 19 februarie 2026

Criză fără precedent la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea. Angajații nu și-au primit salariile și drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, iar sindicatul anunță deschis posibilitatea declanșării protestelor, inclusiv în fața Consiliul Județean Vâlcea.

Într-o scrisoare deschisă adresată membrilor Consiliului de Administrație, președintele Sindicatului Drumuri Județene Vâlcea, Ion Pătru, trage un semnal de alarmă dur și fără echivoc: situația financiară și socială a colectivului a depășit „cu mult pragul suportabilității”.

La începutul acestei săptămâni, liderul sindical le-a adresat colegilor o întrebare simplă, dar apăsătoare: „Noi, încotro?”. Aceeași întrebare este transmisă și conducerii Regiei, în condițiile în care instituția traversează una dintre cele mai dificile perioade din existența sa.

Potrivit scrisorii, drepturile salariale restante au ajuns la un nivel alarmant. Nu a fost acordat ajutorul social pentru refacerea capacității de muncă aferent anului 2025, nu a fost plătită chenzina a doua din decembrie 2025, nici prima și a doua chenzină din ianuarie 2026, iar tichetele de masă sunt restante de patru luni. La toate acestea se adaugă alte drepturi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă și încă neachitate.

Nu mai este vorba despre simple întârzieri administrative, ci despre o acumulare de restanțe care a generat disperare în rândul angajaților, blocaje financiare personale și o erodare gravă a moralului colectiv. Oamenii care întrețin și repară drumurile județului ajung, paradoxal, să nu-și mai poată susține propriile familii.

În ciuda acestei presiuni, salariații Regiei continuă să își îndeplinească atribuțiile, sperând într-o redresare reală a unității. Însă lipsa unor perspective clare și absența unor măsuri ferme din partea conducerii amplifică tensiunea internă și riscul blocării activității.

Sindicatul solicită Consiliului de Administrație să dispună de urgență măsuri concrete pentru achitarea tuturor drepturilor salariale restante și pentru asigurarea unui cadru de funcționare stabil și predictibil. Mesajul este clar: este momentul unui răspuns limpede și asumat.

În lipsa unor soluții imediate, angajații, alături de familiile lor și de susținători, sunt pregătiți să recurgă la forme de protest atât în cadrul unității, cât și în fața Consiliului Județean Vâlcea.

Sindicatul afirmă că rămâne deschis dialogului și soluțiilor constructive, însă nu poate ignora ceea ce numește „nerespectarea repetată a obligațiilor legale și contractuale”, cu consecințe grave asupra oamenilor și asupra credibilității instituției.

„Vă rugăm să acționați acum. Nu doar pentru angajați, ci pentru continuitatea și credibilitatea Regiei pe care o administrați”, se încheie apelul semnat de Ion Pătru, președintele Sindicatului Drumuri Județene Vâlcea.

Într-un județ în care infrastructura rutieră este vitală pentru economie și comunități, criza de la RAJDP nu mai este doar o problemă internă. Devine o problemă publică majoră.