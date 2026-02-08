EXPLOZIE DE GIGACALORII LA BLOCUL U1 DIN RAMNICU VALCEA!

duminică, 8 februarie 2026

Un locatar al blocului U1, din strada Știrbei Vodă nr. 10, Râmnicu Vâlcea, reclamă posibile neconcordanțe grave în modul de repartizare a consumului de energie termică pentru luna noiembrie 2025. După ce a plătit peste 1.600 de lei la întreținere, cu un cost semnificativ aferent încălzirii, acesta a descoperit diferențe importante între datele prezentate de administratorul asociației și cele din anexa facturii emise de CET Govora.

Potrivit documentelor transmise de Asociația de Proprietari „Anton Pann – CT Zăvoi”, în blocul U1 mai sunt doar trei apartamente branșate la sistemul centralizat, restul locuințelor având centrale individuale pe gaz. În același imobil funcționează și cinci cabinete medicale, dintre care trei sunt racordate la CET, iar două utilizează centrale electrice.

În adresa oficială emisă de asociație, se precizează că, pentru perioada 21 noiembrie – 17 decembrie 2025, consumul total facturat pentru blocul U1 și cabinetele medicale a fost de 11,004 Gcal. Din această cantitate, 7,760 Gcal au fost repartizate asociației de proprietari, iar restul de 3,244 Gcal au fost atribuite cabinetelor medicale, fiecare având evidențiat separat consumul individual. Aceste date apar explicit în anexa la factură, la secțiunea „Indici contoare pe consumatori”

Problema semnalată de locatar este însă alta. Inițial, administratorul ar fi comunicat un consum de 6,278 Gcal pentru apartamentele branșate, repartizat între cei trei locatari. Ulterior, conform anexei CET, apare un consum de 7,760 Gcal pentru aceeași categorie. Diferența de aproape 1,5 Gcal ridică semne serioase de întrebare, mai ales în condițiile în care numărul de consumatori este identic cu cel al cabinetelor medicale racordate la același punct termic.

Mai mult, locatarul susține că, raportat la suprafețele aproximativ similare și la faptul că sunt racordați în același punct de distribuție, nu este clar cum s-a ajuns la o facturare de peste două ori mai mare pentru apartamente față de unele spații comerciale. În documentul transmis Primăriei Râmnicu Vâlcea, acesta solicită explicații clare privind metoda de calcul utilizată de CET pentru cabinetele medicale și motivul diferenței dintre consumul comunicat de administrator și cel din anexa oficială a furnizorului.

Asociația precizează că cele trei cabinete medicale branșate la CET achită energia termică la tariful aplicat agenților economici, diferit de cel al populației, și că subvenția acordată de Consiliul Local pentru populație nu se aplică în cazul acestora.

Totuși, acest aspect ține de tarif, nu de cantitatea efectivă de gigacalorii înregistrate.

Cazul readuce în discuție transparența repartizării costurilor în condominiile racordate parțial la sistemul centralizat, acolo unde coexistă apartamente, spații comerciale și consumatori de tip diferit. În lipsa unor explicații tehnice clare privind citirea contoarelor, aplicarea corecțiilor și împărțirea consumului comun, suspiciunile de eroare sau repartizare inechitabilă devin inevitabile.

Locatarul a solicitat un răspuns oficial din partea Direcției Dezvoltare Locală – Compartimentul Fond Locativ și Asociații de Proprietari, urmând ca instituțiile abilitate să clarifice dacă diferențele semnalate sunt rezultatul unei erori administrative, al unei metode de calcul neînțelese de consumatori sau al unei repartizări discutabile a energiei termice.

Până la un răspuns oficial, întrebarea rămâne: cine și cum verifică exactitatea gigacaloriilor facturate într-un bloc în care doar trei apartamente mai depind de sistemul centralizat?

Anexa1