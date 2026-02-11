EXCLUSIV. Gigant industrial din SUA vizează platforma industriala Râmnicu Vâlcea. Investiții de zeci de milioane de euro pe fosta locație a Uzinelor Sodice Govora?!

Platforma industrială SUD din Râmnicu Vâlcea, mai precis fosta locație a Uzinelor Sodice Govora, reintră în atenția marilor jucători internaționali. Potrivit informațiilor obținute de redacția noastră, un gigant industrial din Statele Unite ale Americii a luat oficial în vizor amplasamentul și analizează o investiție estimată la zeci de milioane de euro.

Surse din mediul administrativ confirmă că reprezentanții companiei americane au intrat deja în contact cu conducerea județului Vâlcea, fiind demarate discuții preliminare privind regimul juridic al terenurilor, infrastructura existentă și posibilitățile de dezvoltare pe termen mediu și lung.

De la tranzacția românească la interes american

Reamintim că, la începutul anului 2025, activele fostei Ciech Soda România (denumirea sub care au funcționat ulterior Uzinele Sodice Govora) au fost preluate de companiile românești Aloref SRL și Ascom International SRL, tranzacție autorizată de Consiliul Concurenței.

Retragerea grupului polonez controlat de familia Kulczyk din producția de sodă calcinată a lăsat însă în urmă o platformă industrială strategică, cu utilități, racorduri feroviare și acces la infrastructură energetică – elemente extrem de atractive pentru investitori din zona chimică, energetică sau a materialelor industriale avansate.

De ce este atractivă platforma SUD

Platforma fostelor uzine are câteva avantaje majore: amplasare strategică în sudul municipiului Râmnicu Vâlcea, acces la rețele industriale și energetice existente, forță de muncă specializată în domeniul chimic, tradiție industrială de peste 50 de ani.

Pentru un investitor american, un astfel de amplasament reduce semnificativ costurile de pornire comparativ cu o investiție greenfield.

Discuții directe cu administrația județeană

Potrivit informațiilor noastre, investitorii americani au solicitat date tehnice privind situația terenurilor, eventualele obligații de mediu, precum și facilitățile fiscale sau logistice pe care le-ar putea oferi autoritățile locale.

Contactul cu administrația județeană Vâlcea este deja stabilit, iar în perioada următoare sunt așteptate vizite tehnice în teren și întâlniri aplicate cu factorii decizionali locali.

Ce ar însemna pentru Vâlcea

O investiție de zeci de milioane de euro pe platforma SUD ar însemna: sute de locuri de muncă directe și indirecte, revitalizarea unei zone industriale aproape înghețate, creșterea veniturilor la bugetul local, repoziționarea județului Vâlcea pe harta investițiilor strategice.

După ani în care fosta platformă a Uzinelor Sodice Govora a fost asociată cu închideri, restructurări și tranzacții controversate, interesul unui gigant industrial american poate marca începutul unei noi etape.

Deocamdată, proiectul se află în faza de analiză și due-diligence. Dacă negocierile vor avansa, Vâlcea ar putea redeveni un pol industrial major în sudul țării.

Redacția va urmări evoluția discuțiilor și va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor deveni oficiale.