duminică, 22 februarie 2026

În timp ce avariile din sistemul de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea revin ciclic în fiecare sezon rece, iar infrastructura îmbătrânită cedează sub presiunea anilor de subfinanțare, adevărata poveste nu se spune în comunicate sterile, ci în orele de muncă neîntreruptă a angajaților CET Govora și în deciziile luate, adesea sub presiune extremă, de administratorul judiciar.

După ultima avarie majoră, echipele CET Govora au intervenit în regim de urgență pentru reluarea furnizării agentului termic către populație. În condițiile unei infrastructuri energetice aflată la limita tehnică de funcționare, fiecare intervenție a însemnat muncă în foc continuu, nopți nedormite și improvizații tehnice menite să prevină o criză socială de proporții în plină iarnă.

În spatele acestor intervenții stă însă o realitate ignorată sistematic în discursul public: CET Govora funcționează de peste 10 ani în procedură de insolvență, fără să fi intrat în colaps. Iar acest lucru nu este rezultatul hazardului, ci al unui efort administrativ și managerial constant asumat de Euro Insol, prin administratorul judiciar Alexandru Scarlat.

Într-un context dominat de blocaje financiare, litigii, datorii istorice și lipsa investițiilor structurale, menținerea în funcțiune a unui sistem care alimentează zeci de mii de locuințe cu apă caldă și căldură a fost o misiune aproape imposibilă.

Cu toate acestea, prin măsuri de stabilizare financiară, renegocieri contractuale și gestionarea strictă a resurselor disponibile, administratorul judiciar a reușit să evite prăbușirea unei infrastructuri critice pentru municipiu.

Mai mult, activitatea Euro Insol a permis continuarea operării CET Govora într-o perioadă în care numeroase sisteme centralizate de termoficare din România au fost abandonate sau închise definitiv. În Râmnicu Vâlcea, sistemul a rămas în viață datorită unei combinații rare de profesionalism tehnic și disciplină financiară.

Astăzi, când informațiile alarmiste sau interpretările tendențioase pot afecta încrederea populației și stabilitatea parteneriatelor necesare modernizării, trebuie spus clar: fiecare zi în care CET Govora livrează agent termic este rezultatul direct al efortului angajaților din teren și al unei administrări judiciare care, timp de peste un deceniu, a ținut sistemul funcțional în ciuda tuturor piedicilor.

Pentru vâlceni, aceasta nu este o dezbatere teoretică despre reorganizare sau redresare. Este diferența dintre calorifere reci și un minim confort termic într-o iarnă tot mai imprevizibilă. Iar CET Govora încă funcționează. Pentru că, de peste 10 ani, cineva a ales să nu o lase să moară.