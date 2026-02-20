Elicopter SMURD, intervenție de urgență pentru o femeie rănită grav pe pârtia de schi Transalpina

sâmbătă, 21 februarie 2026

Elicopter SMURD, intervenție de urgență pentru o femeie rănită grav pe pârtia de schi Transalpina

Salvamontiștii din Voineasa au cerut, vineri, sprijin aerian de urgență, după ce o femeie a suferit un accident grav în Domeniul Schiabil Transalpina.

Potrivit coordonatorului Salvamont Voineasa, Marcel Andreescu, victima, în vârstă de 40 de ani, a căzut în timp ce se deplasa cu placa de snowboard, în apropierea zonei de îmbarcare la telescaun. În urma impactului, aceasta s-a lovit la cap și și-a pierdut cunoștința, fiind transportată de salvatorii montani până la baza pârtiei.

Reprezentanții ISU Vâlcea au precizat că femeia a fost preluată de un elicopter SMURD sosit de la Brașov și transportată de urgență la un spital din Sibiu.