Drum de coșmar la 5 kilometri de Râmnicu Vâlcea! Strada Rădăcinet din comuna Golesti, lăsată în noroi de primarul PNL, Adrian Mitrache! Localnicii se revoltă!

luni, 16 februarie 2026

Drum de coșmar la 5 kilometri de Râmnicu Vâlcea! Strada Rădăcinet din comuna Golesti, lăsată în noroi de primarul PNL, Adrian Mitrache! Localnicii se revoltă!

La nici 5 kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea, în satul Blidari, comuna Golești, România anului 2026 arată ca în Evul Mediu. Strada Rădăcinet nu este drum, este o mlaștină. Noroi, șanțuri adânci, urme de utilaje întărite în pământ, gropi în care roțile mașinilor dispar cu totul. Când plouă, accesul devine aproape imposibil.

Locuitorii spun că primarul PNL Adrian Mitrache refuză să asfalteze sau măcar să pietruiască drumul. Motivul? „Suntem puțini. Suntem voturi puține.” Așa rezumă oamenii, cu amărăciune, explicația primită în repetate rânduri.

Copiii merg la școală prin noroaie

Dimineața, copiii din zonă merg la școală cu pantofii plini de noroi. Părinții îi însoțesc pe jos, prin șleauri adânci formate de roțile tractoarelor și mașinilor care încearcă să supraviețuiască pe acest traseu.

„Plătim taxe și impozite la fel ca toată lumea. De ce copiii noștri trebuie să înoate prin noroi ca să ajungă la școală?”, întreabă o localnică, cu umbrela în mână și cizmele afundate până la gleznă.

Oamenii spun că după fiecare ploaie situația devine dramatică. Mașinile derapează, se împotmolesc, iar cei care lucrează în Râmnicu Vâlcea fac eforturi supraomenești să ajungă la serviciu.

Medicii și pompierii, blocați la marginea satului

Cea mai gravă problemă este accesul autospecialelor. Ambulanțele sau mașinile de pompieri nu pot intra pe stradă în condiții de ploaie. „Dacă e o urgență, murim aici”, spun oamenii, fără dramatism, ci cu resemnare.

În 2026, la câțiva kilometri de un municipiu reședință de județ, există gospodării la care intervenția de urgență este o loterie.

Investiție minimă refuzată

Localnicii nu cer autostradă. Nu cer proiecte de milioane. Cer o investiție minimă: balast, pietriș, o fundație solidă. Un drum practicabil.

Primarul PNL Mitrache, spun oamenii, nu consideră prioritară investiția pentru că în zonă locuiesc puține familii. „Suntem prea puțini ca să contăm”, afirmă un localnic.

Este aceasta logica administrației locale? Drumuri doar acolo unde sunt multe voturi?

Semnal de alarmă tras în Parlament

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a prezentat cazul pe pagina sa de Facebook, publicând imagini de la fața locului și criticând dur administrația locală din Golești. Parlamentarul a transmis un apel către Guvern și către autoritățile județene să intervină și să verifice situația.

„Nu este normal ca, în 2026, la câțiva kilometri de Râmnicu Vâlcea, oamenii să trăiască în asemenea condiții”, a transmis deputatul, acuzând conducerea primăriei că își bate joc de cetățeni.

Rușinea administrației locale

Strada Rădăcinet este dovada vie că dezvoltarea se face selectiv. Unde sunt interese, unde sunt voturi multe, apar proiecte. Unde sunt câteva familii izolate, rămâne noroiul.

Comuna Golești nu este în vârf de munte. Nu este izolată de lume. Este lipită de municipiu. Și totuși, administrația locală pare incapabilă sau dezinteresată să asigure un minim de civilizație.

Întrebarea rămâne simplă: cât mai trebuie să aștepte oamenii din Blidari pentru un drum practicabil? Și cine își asumă responsabilitatea dacă, mâine, o ambulanță nu va putea ajunge la timp?

Tiberiu Pîrnău