duminică, 22 februarie 2026

DOCUMENT EXPLOZIV - Taxele locale din Râmnicu Vâlcea, contestate oficial: HCL 389/2025 ar putea fi neconstituțională! Creșteri de până la 80% impuse fără dezbatere publică

Un document exploziv înregistrat la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea în data de 16 februarie 2026 aruncă în aer fundamentul legal al majorării taxelor și impozitelor locale pentru anul în curs. Este vorba despre o plângere prealabilă formulată împotriva Hotărârii de Consiliu Local nr. 389/2025, actul administrativ prin care administrația locală a decis creșterea sarcinii fiscale asupra populației începând cu 1 ianuarie 2026.

Potrivit documentului, hotărârea adoptată pe 23 decembrie 2025 nu ar fi doar inoportună, ci profund nelegală, fiind emisă ca urmare a aplicării accelerate a OUG nr. 78/2025 și a Legii nr. 239/2025, acte normative intrate în vigoare cu doar câteva zile înainte de sfârșitul anului trecut. Concret, contribuabilii din Râmnic au fost puși în situația de a suporta majorări fiscale semnificative fără a beneficia de un termen rezonabil de adaptare financiară.

Mai mult, se invocă faptul că modificările operate asupra Codului Fiscal în ultimele două săptămâni ale anului 2025 au fost aplicate imediat, cu efect de la 1 ianuarie 2026, încălcând astfel principiul predictibilității fiscale consacrat de art.1 alin.(5) din Constituția României. Jurisprudența Curții Constituționale subliniază în mod constant că normele fiscale trebuie să fie clare și previzibile, iar modificările nu pot produce efecte peste noapte.

Impactul asupra populației nu este deloc neglijabil. Documentul indică majorări ale valorii impozabile de până la 70-80%, în unele cazuri aceasta crescând de la 1.492 lei/mp la 2.671 lei/mp pentru anumite categorii de clădiri. O asemenea creștere afectează direct obligația constituțională a cetățenilor de a contribui prin taxe și impozite, obligație care nu poate fi modificată prin ordonanțe de urgență, potrivit art.115 alin.(6) din Legea Fundamentală.

În plus, autorul plângerii susține că Hotărârea nr. 389/2025 a fost adoptată fără respectarea procedurilor de transparență decizională, în lipsa unei dezbateri publice reale și fără realizarea unei analize de impact asupra gradului de suportabilitate a noilor taxe de către populație.

Pe fondul acestor acuzații, se solicită revocarea, fie și parțială, a hotărârii, în sensul ajustării impozitelor locale exclusiv cu indicele de inflație aferent anului 2025, și nu prin majorări impuse administrativ.

Menținerea actualului nivel al taxelor ar putea avea un efect paradoxal asupra bugetului local: supraîndatorarea cetățenilor ar conduce la scăderea gradului de colectare, blocaje bugetare și, în final, la imposibilitatea autorităților de a asigura servicii publice esențiale pentru comunitate.