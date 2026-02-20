vineri, 20 februarie 2026

DEZASTRU! REGULILE AU FOST SCHIMBATE ÎN TIMPUL JOCULUI! Guvernul obligă primăriile să plătească 20% din „Anghel Saligny” sau nu mai primesc niciun ban de la stat!

Ministerul Dezvoltării a transmis oficial către toate UAT-urile din România o adresă cu efect de cutremur administrativ: începând cu 2 martie 2026, ora 08:30, se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor pentru transferul sumelor de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Numai că, în spatele acestei proceduri aparent tehnice, se ascunde o modificare radicală a regulilor de finanțare – una care lovește direct în primării, consilii județene și constructori.

Pe scurt: dacă nu ai bani în bugetul local pentru o contribuție de minimum 20%, statul nu îți mai decontează lucrările.

Mai grav: acești bani NU pot fi recuperați ulterior de la bugetul de stat. Cu alte cuvinte, autoritățile locale sunt obligate să suporte din propriul buget o cincime din valoarea transferurilor solicitate pentru fiecare obiectiv de investiții. Fără această contribuție aprobată prin hotărâre de consiliu local sau județean, Ministerul Dezvoltării nu procesează cererile de transfer.

Este, practic, o schimbare a regulilor în timpul jocului.

Primăriile au semnat contracte de finanțare într-un anumit cadru predictibil, au lansat licitații, au început lucrări, iar acum li se spune că trebuie să vină cu bani în plus din bugetele locale – bugete deja sufocate de cheltuieli sociale, cofinanțări europene sau datorii istorice. Dacă nu o fac, lucrările nu se decontează. Constructorii nu își primesc banii. Șantierele se blochează.

În județe precum Vâlcea, unde numeroase comune au intrat în Programul „Anghel Saligny” pentru rețele de apă, canalizare sau modernizări de drumuri, efectul poate fi devastator. Multe UAT-uri abia reușesc să asigure funcționarea de bază. O contribuție suplimentară de 20% înseamnă, în unele cazuri, tăierea altor investiții sau chiar intrarea în incapacitate de plată.

Iar constructorii? Aceștia sunt prinși la mijloc. Lucrările continuă pe teren, facturile se emit, dar fără cofinanțarea locală aprobată, Ministerul nu virează niciun leu. Rezultatul: întârzieri la plată, penalități, litigii și, inevitabil, abandon de șantier.

Pentru administrațiile locale – inclusiv cele pe care le monitorizezi constant în investigațiile tale din Râmnicu Vâlcea – mesajul este limpede: fără bani de acasă, nu mai există „Anghel Saligny”. Statul pasează povara financiară către UAT-uri, în plin exercițiu bugetar, după ce proiectele au fost deja pornite.

Program național de investiții sau transfer național de responsabilitate?

De la 2 martie începe sesiunea. Dar pentru multe primării, începe de fapt criza.

Tiberiu Pîrnău