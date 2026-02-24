marți, 24 februarie 2026

Dezastru ecologic pe centura Drăgășaniului! „Munți” de gunoaie în zona Braniște, la doi pași de carosabil

Zilele trecute am traversat zona Braniște – centura municipiului Drăgășani – și am descoperit o imagine care ar trebui să pună pe jar toate autoritățile de mediu din județul Vâlcea. Pe marginea drumului, în șanțuri, pe taluzuri și pe terenurile adiacente carosabilului, se întind adevărați munți de deșeuri din construcții: moloz, bucăți de beton, cărămizi sparte, plastic, resturi de materiale izolatoare și chiar deșeuri menajere.

Nu vorbim despre un caz izolat, ci despre o zonă transformată într-o groapă de gunoi neoficială, tolerată – sau ignorată – de autoritățile locale. Cantitățile de deșeuri depozitate ilegal indică o practică sistematică, nu simple aruncări ocazionale.

O bombă ecologică la intrarea în municipiu

Impactul asupra mediului este evident: sol contaminat, risc de infiltrare a substanțelor toxice în pânza freatică, degradarea peisajului și transformarea unei artere de tranzit într-un focar de infecție și poluare. În lipsa unei intervenții rapide, zona Braniște riscă să devină un veritabil depozit ilegal permanent, cu efecte directe asupra sănătății populației și asupra imaginii municipiului Drăgășani.

Mai grav este faptul că o astfel de depozitare ilegală de deșeuri din construcții contravine legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor și protecția mediului, iar sancțiunile pot ajunge la zeci de mii de lei pentru persoanele fizice sau juridice responsabile.

Primăria Drăgășani și Garda de Mediu trebuie să intervină ACUM!

Solicităm public:

Primăriei Municipiului Drăgășani să dispună de urgență igienizarea completă a zonei Braniște – centură și montarea unor sisteme de supraveghere pentru prevenirea depozărilor ilegale;

Comisariatului Județean Vâlcea al Gărzii Naționale de Mediu să efectueze controale în teren, să identifice autorii acestui dezastru ecologic și să aplice sancțiunile prevăzute de lege;

Poliției Locale Drăgășani să intensifice patrularea în zonă și să monitorizeze transporturile de deșeuri provenite din șantiere.

Cei care au transformat marginea drumului într-o groapă de gunoi trebuie să plătească pentru fiecare metru pătrat de natură distrusă. Iar autoritățile au obligația legală și morală să redea comunității un mediu curat.

Municipiul Drăgășani nu poate deveni rampa de gunoi a constructorilor fără scrupule! Intervenția trebuie să fie urgentă. Astăzi. Nu „cândva”.

Tiberiu Pîrnău