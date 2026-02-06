Descinderi ale Poliției Economice în Bujoreni. Dosar de fals și vânzări auto

Polițiștii de la Investigarea Fraudelor Economice au efectuat, joi dimineață, două percheziții în localitatea Bujoreni, într-un dosar penal aflat în desfășurare.

Potrivit IPJ Vâlcea, ancheta vizează infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Din cercetările de până acum reiese că un bărbat de 32 de ani ar fi vândut mai multe autoturisme în cursul anului 2025, iar împreună cu un alt bărbat, de 38 de ani, ar fi falsificat contractele de vânzare-cumpărare, folosind ștampile contrafăcute ale organului fiscal, pentru a evita plata taxelor.

Surse apropiate anchetei indică faptul că este vorba despre tranzacții cu mașini second-hand. Una dintre locațiile percheziționate ar mai fi fost vizată de o intervenție similară în urmă cu aproximativ șase luni.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare. Ancheta continuă.