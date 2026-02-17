miercuri, 18 februarie 2026

Deputatul Nicolae Mîndrescu (AUR) acuză: „Facturi record la energie din cauza blocajului investițiilor în stocare”

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, trage un semnal de alarmă privind nivelul „record” al facturilor la energie electrică și cere explicații urgente din partea Ministerul Energiei. Într-o interpelare oficială, parlamentarul solicită clarificări legate de ceea ce el numește un blocaj nejustificat al investițiilor în sisteme de stocare a energiei, investiții care ar fi putut reduce semnificativ costurile suportate de populație.

România, susține deputatul vâlcean, se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate prețuri la energia electrică, în condițiile în care serviciile de echilibrare apasă tot mai greu pe facturile cetățenilor și ale companiilor. În centrul interpelării se află activitatea Transelectrica, operatorul strategic responsabil de stabilitatea Sistemului Energetic Național.

Nicolae Mîndrescu ridică o întrebare directă: de ce Transelectrica nu a implementat sisteme de baterii pentru stocarea energiei direct în stațiile proprii? Potrivit acestuia, astfel de investiții ar fi putut fi realizate la costuri mai reduse decât în sectorul privat, prin valorificarea infrastructurii deja existente și fără a mai fi necesare noi linii de transformare sau extinderi costisitoare ale rețelei.

Deputatul solicită Ministerului Energiei să precizeze dacă a fost realizată o analiză privind impactul pe care l-ar fi avut utilizarea profitului propriu al Transelectrica pentru asigurarea internă a serviciilor de echilibrare. În opinia sa, o astfel de strategie ar fi putut conduce la scăderea directă a facturilor plătite de români.

Un alt punct sensibil abordat în interpelare îl reprezintă eliberarea Avizelor Tehnice de Racordare (ATR). Parlamentarul cere fundamentarea legală pentru acordarea acestor avize unor operatori privați care dețin terenuri în proximitatea stațiilor Transelectrica. Sunt invocate posibile vulnerabilități privind transparența și concurența loială, precum și necesitatea verificării modului în care a fost protejat interesul public în procesul de acordare a accesului la infrastructura strategică.

În declarația sa politică, Nicolae Mîndrescu face referire și la situația prosumatorilor – românii care au investit în panouri fotovoltaice. Deputatul cere Ministerului Energiei să prezinte argumentele economice care stau la baza actualei legislații, întrebând dacă reglementările în vigoare asigură un echilibru just între interesele cetățenilor și cele ale marilor operatori de distribuție.

Interpelarea a fost adresată oficial conducerii Ministerului Energiei, cu solicitarea unui răspuns scris în termenul prevăzut de lege. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor reuși să explice de ce România continuă să plătească unele dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa, în timp ce investițiile care ar putea reduce presiunea asupra facturilor par să fie întârziate sau amânate.