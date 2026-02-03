marți, 3 februarie 2026

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu: „Parlamentarii trebuie să vină la muncă. Votul online este o anomalie”

La începutul noii sesiuni parlamentare, deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a reluat public o temă care stârnește tot mai multe controverse în rândul opiniei publice: menținerea lucrului hibrid și a votului online în Camera Deputaților.

Potrivit declarației sale, grupul parlamentar AUR, prin liderul Mihai Enache, a propus din nou Biroului Permanent revenirea la normalitate și renunțarea la ședințele desfășurate prin platforme online. Argumentul principal este unul de bun-simț: parlamentarii trebuie să fie prezenți fizic la muncă, în Parlament, acolo unde au fost trimiși de români prin vot.

Antonio Popescu atrage atenția că, deși pandemia a trecut, votul online a rămas o practică uzuală, cu efecte grave asupra transparenței și asumării deciziilor. În opinia deputatului AUR, legi importante sunt adoptate prin voturi „online”, fără ca cineva să poată verifica cine se află, în realitate, în spatele tabletelor de vot. Situația este cu atât mai gravă în comisiile parlamentare, unde voturile parlamentarilor puterii sunt consemnate „la grămadă”, fără o responsabilitate individuală clară.

Un alt aspect semnalat de deputatul de Vâlcea este cel financiar. Toți parlamentarii au primit tablete noi în anul 2024, iar costurile pentru achiziție, operare și mentenanță ale sistemului de vot online sunt suportate din bugetul Camerei Deputaților. „Sunt bani publici, proveniți din taxele și impozitele mărite pe spinarea românilor, în timp ce majoritatea cetățenilor nu au luxul de a lucra de acasă”, subliniază Antonio Popescu.

Deputatul AUR amintește că, la Senatul României, această modalitate de lucru a fost eliminată anul trecut, însă în Camera Deputaților situația persistă. Mai mult, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, ar fi refuzat chiar și supunerea la vot a propunerii AUR.

„Nu cerem nimic spectaculos. Cerem doar normalitate și respect față de români: parlamentarii să vină la muncă, să voteze asumat și să răspundă pentru deciziile lor”, este mesajul tranșant transmis de deputatul AUR de Vâlcea.