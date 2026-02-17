Deputatul Antonio-Gabi Popescu cere intervenția Guvernului pentru comuna Golești: „Condiții de trai inumane la 5 kilometri de Râmnicu Vâlcea”

miercuri, 18 februarie 2026

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio-Gabi Popescu, a adresat o întrebare parlamentară către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Afacerilor Interne, semnalând o situație pe care o califică drept „de o gravitate excepțională” în comuna Golești.

În documentul transmis oficial, parlamentarul arată că în mai multe zone din comună – strada Rădăcinet din satul Blidari, dar și satele Coasta, Aldești și Tulei – infrastructura de bază este într-o stare profund degradată, incompatibilă cu standardele minime ale unui stat european. Situația este cu atât mai greu de justificat cu cât localitatea se află la aproximativ 5 kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea, reședința de județ.

Drumuri impracticabile și comunități izolate

Potrivit deputatului, drumurile sunt neasfaltate, nereabilitate și marcate de porțiuni impracticabile. În lipsa unei infrastructuri rutiere funcționale și a unui iluminat public adecvat, accesul locuitorilor la servicii esențiale este serios afectat.

Consecințele sunt directe: ambulanțele și autospecialele de intervenție întâmpină dificultăți sau nu pot ajunge în anumite zone, colectarea deșeurilor este îngreunată, iar copiii sunt nevoiți să parcurgă zilnic aproximativ patru kilometri pe jos până la drumul principal pentru a ajunge la mijloacele de transport către școală.

Deputatul susține că oamenii au transmis solicitări repetate către administrația locală de peste zece ani, fără ca situația să fie remediată, deși își plătesc taxele și impozitele la zi.

Pod improvizat, vechi de peste 60 de ani

Un punct critic semnalat în întrebarea parlamentară îl reprezintă satul Coasta, unde legătura cu restul comunei se face exclusiv printr-un pod improvizat, vechi de peste șase decenii. Construcția nu permite traversarea ambulanțelor sau a autospecialelor de pompieri și, potrivit parlamentarului, prezintă risc real de cedare structurală.

Lipsa unei alternative funcționale amplifică vulnerabilitatea comunității și pune în pericol viața locuitorilor în caz de urgență.

Întrebări directe către Guvern

În contextul în care în spațiul public au fost invocate investiții și fonduri europene accesate de actuala administrație locală, aflată la al doilea mandat, deputatul solicită o evaluare obiectivă în teren și măsuri concrete.

Printre solicitările adresate celor două ministere se numără: ce măsuri administrative vor fi activate pentru remedierea urgentă a infrastructurii rutiere din zonele menționate; dacă va fi dispusă o evaluare tehnică a drumurilor și a podului din satul Coasta și includerea acestora într-un program prioritar de finanțare; ce soluții vor fi implementate pentru a asigura accesul autospecialelor de intervenție; care sunt termenele estimate pentru demararea lucrărilor.

Deputatul a solicitat răspuns scris și verbal, în termenul prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților, subliniind caracterul urgent al problemelor și necesitatea unor intervenții rapide pentru a asigura condiții minime de siguranță și acces pentru locuitorii comunei Golești.

Rămâne de văzut dacă ministerele vizate vor trata cu prioritate această situație și dacă, dincolo de corespondența oficială, vor urma intervenții concrete în teren.