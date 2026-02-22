Demolare cu buldozerul a unei cladiri istorice, la doi pași de Primăria Râmnicu Vâlcea

luni, 23 februarie 2026

Demolare cu buldozerul a unei cladiri istorice, la doi pași de Primăria Râmnicu Vâlcea

În timp ce administrația locală vorbește despre „dezvoltare urbană” și „modernizare”, în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, chiar in apropierea Primăriei, pe strada General Praporgescu, o clădire istorică – parte din identitatea arhitecturală a orașului – este pusă la pământ sub ochii autorităților.

Imobilul, construit în secolul al XIX-lea, era emblematic pentru stilul urban specific zonei, o mărturie vie a unei epoci în care orașul își construia identitatea prin eleganță și coerență arhitecturală. De-a lungul timpului, aici au locuit personalități importante ale Râmnicului, oameni care au contribuit la viața socială, culturală și economică a comunității.

Astăzi, în locul cladirii istorice, vedem plase verzi de șantier și utilaje grele.

Fără panoul de identificare a lucrării – legea, ignorată!

Potrivit legislației în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcții, orice șantier trebuie să afișeze, în mod obligatoriu, panoul de identificare a investiției, care conține informații esențiale precum: autorizația de construire/desființare, numărul și data emiterii acesteia, beneficiarul lucrării, proiectantul, constructorul, dirigintele de șantier, durata execuției și instituția emitentă.

În cazul demolării acestei clădiri istorice din centrul Râmnicului, un astfel de panou lipsește cu desăvârșire.

Cu alte cuvinte, lucrările se desfășoară fără ca cetățenii să poată verifica legalitatea intervenției, identitatea beneficiarului sau existența unei autorizații de desființare. O omisiune? O scăpare? Sau o metodă convenabilă de a evita întrebările incomode?

Cine a dat undă verde pentru distrugerea patrimoniului?

Cum a fost posibil ca o clădire cu arhitectură specifică secolului XIX, situată într-o zonă ultracentrală, să fie demolată fără informarea publicului și fără afișarea datelor obligatorii despre lucrare?

Aveam cumva prea multe clădiri istorice în Râmnicu Vâlcea și trebuia să mai scăpăm de unele dintre ele?

Aceste întrebări cer răspunsuri urgente din partea administrației locale, în condițiile în care orașul pierde, bucată cu bucată, reperele sale istorice în favoarea unor proiecte imobiliare din beton și sticlă.

În locul istoriei – un nou bloc

Surse din piața imobiliară susțin că pe amplasamentul acestei bijuterii arhitecturale urmează să fie ridicat un imobil modern, cu funcțiuni rezidențiale și comerciale.

Astfel, în locul unei case care spunea o poveste despre trecutul Râmnicului, va apărea un „falnic” bloc de sticlă și beton, la doi pași de sediul administrației locale.

Pentru un oraș care deja și-a pierdut prea multe dintre clădirile de patrimoniu în ultimele decenii, această demolare nu este doar o intervenție urbanistică. Este o amputare a memoriei colective.

Nicu Trandafir