De Valentine’s Day, surprinde persoana iubită cu o escapadă romantică într-o atmosfera elegantă și primitoare la Hotel Olănești & Spa.

0799 600 118

ADRESA: Strada Băilor nr. 10, Băile Olănești, Vâlcea

Hotelul Olanesti & Spa Medical din Băile Olănești

oferă cazare de 4 stele, fiind recunoscut pentru serviciile sale de excepție și facilitățile de top. Situat într-o zonă renumită pentru apele minerale terapeutice, hotelul combină luxul și confortul cu tratamente medicale de înaltă calitate.

Facilități Premium pentru o Ședere De Neuitat

Centru de Tratament Medical și Bar cu Apă Minerală

Hotelul Olanesti & Spa Medical este dotat cu un centru de tratament medical unde oaspeții pot beneficia de diverse proceduri terapeutice. În plus, barul cu apă minerală oferă o experiență unică, permițându-vă să savurați beneficiile apei minerale locale.

Restaurant cu Bucătărie Locală

Restaurantul hotelului servește preparate din bucătăria locală, pregătite din ingrediente proaspete și de calitate. Micul dejun este disponibil zilnic, oferind opțiuni continentale și à la carte, pentru a satisface toate preferințele culinare.

Spa și Relaxare

Centrul spa al hotelului include piscine cu apă sărată și de izvor, o saună uscată, cameră de sare, caldarium și duș senzorial, oferind oaspeților o varietate de opțiuni pentru relaxare și revitalizare.

Alte Facilități

Hotelul dispune de o recepție deschisă nonstop, club pentru copii, WiFi gratuit și spațiu de depozitare a bagajelor, asigurând astfel toate condițiile necesare pentru o ședere confortabilă și fără griji.

Localizare și Accesibilitate

Hotelul Olanesti & Spa Medical se află la 22 km de Călimănești și la 20 km de Râmnicu Vâlcea. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Sibiu, situat la 107 km distanță, facilitând accesul rapid pentru oaspeții internaționali.

Apele Minerale de la Băile Olănești

O Tradiție de Sănătate și Vindecare

Apele minerale din Băile Olănești sunt renumite pentru proprietățile lor terapeutice. Conform „Rapoartelor științifice” ale Dr. C Michailescu realizate în hidrologie medicală și climatologie, apele Olănești sunt considerate adevărate Ape Vii datorită echilibrului instabil al electroliților care le compun.

Studii Științifice și Beneficii

Studiile asupra apelor Olanesti au început între anii 1873 și 1931, fiind realizate de personalități precum col. Dr. Zorileanu, Dr. Al Soalener – Tuduri, conf. dr. Michailescu și alții. Aceste studii au demonstrat multiplele beneficii ale apelor minerale, de la tratarea afecțiunilor digestive și renale până la ameliorarea bolilor dermatologice.