Cupidonul afacerist Ion Bușcă unește taberele din Râmnicu Vâlcea: de la dușmănie la frăție politică între primarul Mircia Gutău și liberalul Virgil Pîrvulescu

miercuri, 4 februarie 2026

După ani întregi de confruntări dure, atacuri publice și poziționări ireconciliabile, primarul municipiului, Mircia Gutău, a ajuns, surprinzător pentru mulți, să îl laude pe fostul său dușman politic, liberalul Virgil Pîrvulescu. O transformare spectaculoasă, care a stârnit rumoare în oraș și o întrebare firească: de unde această apropiere subită între doi adversari care s-au luptat ani de zile fără menajamente?

Răspunsul, spun tot mai multe voci din mediul politic și de afaceri, nu ține de reconciliere ideologică sau de maturitate politică, ci de interese. Iar „Cupidonul” acestei relații neașteptate poartă un nume greu în economia județului: Ion Bușcă, supranumit în mediul de afaceri „regele cimentului”. Patron al unor companii de anvergură precum AUTORO SRL și Trustul 3 Construcții SA, Bușcă controlează un conglomerat cu afaceri estimate la peste 50 de milioane de euro anual.

Legăturile dintre Bușcă și primarul Mircia Gutău sunt, potrivit informațiilor apărute în mediul public, consolidate prin afaceri de familie. Fiul edilului, Vlad Gutău, ar fi asociat cu copiii omului de afaceri în proiecte imobiliare majore, printre care se numără și construcția unui hotel de lux sub brandul Marriott International în stațiunea Călimănești, dar și alte investiții conexe. O relație care depășește, așadar, zona politică și intră direct în sfera intereselor economice comune.

De cealaltă parte, nici Virgil Pîrvulescu nu este străin de cercul de afaceri al lui Ion Bușcă. Fost director general al Finanțelor Publice Vâlcea, Pîrvulescu ar fi avut, prin firma soției sale, contracte de consultanță economică derulate ani la rând cu societăți controlate de Bușcă, contracte evaluate la zeci de mii de euro. Detalii care, puse cap la cap, conturează un triunghi de interese politice și economice greu de ignorat.

Noua „frăție” politică dintre Gutău și Pîrvulescu capătă însă o miză mult mai mare în prezent. Potrivit informațiilor obținute din surse locale, cei doi ar acționa concertat pentru a sprijini racordarea unei centrale de cogenerare controlate de grupul Bușcă la banul public al municipiului Râmnicu Vâlcea. Mai exact, Primăria ar urma să încheie contracte pentru furnizarea agentului termic către populație, transformând proiectul într-o sursă sigură și constantă de venituri din bugetul local (prin intermediul subvențiilor) și de la populația municipiului.

În acest context, întrebările sunt inevitabile și legitime. Ce procedură va fi folosită pentru atribuirea contractului de furnizare a agentului termic? Există o licitație reală, transparentă, sau o soluție „cu dedicație”? Au fost realizate studii de oportunitate și analize comparative de cost care să demonstreze că această variantă este cea mai avantajoasă pentru râmniceni? Și, mai ales, cum sunt evitate potențialele conflicte de interese, în condițiile legăturilor de familie și ale contractelor anterioare dintre actorii implicați?

Transformarea foștilor adversari politici în aliați de nedespărțit nu este ilegală. Politica presupune compromisuri și repoziționări. Dar atunci când aceste schimbări coincid cu proiecte de zeci de milioane de euro, cu acces la bani publici și cu rețele de afaceri bine consolidate, transparența devine nu doar o obligație morală, ci o necesitate absolută.

La Râmnicu Vâlcea, nu asistăm la o poveste de iubire politică, ci la o aliniere de interese cu potențial impact major asupra bugetului local și asupra buzunarului cetățenilor. Iar dacă „Cupidonul” acestei relații se numește Ion Bușcă, rămâne de văzut cine va semna contractele, în ce condiții și cu ce costuri reale pentru populație. Redacția va continua documentarea și va reveni cu probe și documente concrete.

Tiberiu Pîrnău