Contractul pentru „Masă sănătoasă” de la Valea Mare, în vizorul autorităților judiciare

duminică, 8 februarie 2026

Contractul prin care Primăria Comunei Valea Mare a desemnat firma care va furniza mesele pentru elevii din localitate, în cadrul Programului Național „Masă sănătoasă”, a intrat în atenția autorităților judiciare, potrivit unor informații obținute din surse apropiate verificărilor.

La începutul lunii februarie 2026, administrația locală a anunțat atribuirea serviciilor de catering către societatea Stejarul din Vale SRL, pentru suma de 239.989 lei fără TVA. Contractul prevede livrarea a peste 16.000 de porții de hrană pentru copiii din comună, la un preț unitar de 14,86 lei fără TVA.

Alegerea firmei ar fi fost făcută în baza unui „studiu de piață”, invocat de primar drept argument pentru selectarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere tehnic și financiar. Totuși, modul concret în care s-a realizat selecția și dacă au fost respectate toate rigorile impuse de legislația privind achizițiile publice reprezintă acum obiectul unor verificări preliminare.

În cazul în care se vor constata nereguli, consecințele pot merge de la sancțiuni administrative până la anularea contractului sau atragerea răspunderii penale, dacă vor fi identificate fapte de natură infracțională.

Programul „Masă sănătoasă” are un rol esențial în sprijinirea elevilor, mai ales în mediul rural, iar orice suspiciune legată de modul în care sunt cheltuiți banii publici amplifică interesul public asupra acestui contract.

Rămâne de văzut dacă verificările vor confirma legalitatea procedurii sau dacă atribuirea serviciilor de catering va deveni subiectul unui dosar în toată regula.