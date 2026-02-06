vineri, 6 februarie 2026

Contract fulger de 240.000 lei la Primăria Râmnicului: cine întreține NETCITY-ul orașului și ce arată „radiografia” firmei TELETEKNIKA

În dimineața de 26 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a închis, aproape „pe repede-înainte”, o cumpărare directă în valoare de 240.000 lei (fără TVA) pentru „Serviciul de asistență tehnică și mentenanță a rețelei NETCITY” din municipiu, plus mentenanță pentru stâlpii care susțin infrastructura de cabluri aeriene de telecomunicații. Procedura apare ca DA39707475, cu interval scurt între publicare și finalizare, iar operatorul declarat câștigător este S.C. TELETEKNIKA ENGINEERING S.R.L. (CUI 9127327).

Detaliul care sare în ochi nu este doar suma, ci mecanismul: în achiziție apare o structură de tip „abonament”, cu 20.000 lei/lună pentru 12 luni, care duce exact la totalul de 240.000 lei. În descriere este inventariată o listă lungă de activități: verificări de canalizație și cămine, etichetări, verificarea conformității instalărilor, evidențe și hărți ale rețelei, consultanță tehnică pentru închirieri, participare la recepții, arhivă foto, raportări lunare și trimestriale, plus „ordine” în rețeaua aeriană de cabluri montate pe stâlpi, inclusiv identificări, monitorizări, propuneri de optimizare și situații pentru facturarea utilizării infrastructurii.

Și mai interesant este contextul imediat: în evidențele publice legate de achizițiile directe ale firmei apare, pentru aceeași autoritate contractantă și aceeași valoare de 240.000 lei, o cumpărare directă din 25.01.2026 marcată ca „ofertă neacceptată în termen”, urmată a doua zi de procedura „reușită”. Întrebarea firească, pe care contribuabilul o are dreptul să o pună, este ce s-a întâmplat între cele două momente: eroare, reluare procedurală, ajustări de documente sau o simplă reîncadrare rapidă ca să iasă „acceptată”.

În paralel, TELETEKNIKA ENGINEERING nu este o firmă obscură apărută ieri. Este o companie înființată în 1997, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Cerna nr. 2, și activitate declarată în zona telecom. Pe site-ul propriu, apare inclusiv conducerea operațională, cu Cristiana Herăstrău menționată ca director general.

Din punct de vedere financiar, datele publice arată o firmă care a trecut prin variații mari, dar rămâne pe profit. În 2024, TELETEKNIKA ENGINEERING a raportat cifră de afaceri 2.801.666 lei și profit net 435.109 lei, cu 11 angajați. Comparativ, în 2023 a fost un vârf: cifră de afaceri de peste 4 milioane lei și profit de peste 1,3 milioane lei, după care 2024 vine cu scăderi consistente, atât la venituri, cât și la profit. Pe scurt: firma are capacitate de a livra servicii și de a rula contracte, dar evoluția arată că nu vorbim despre o linie constantă, ci despre un business cu fluctuații, posibil dependent de proiecte și contracte punctuale.

La capitolul acționariat și control, informațiile agregate public indică o structură simplă: Cristiana Scarlet Herăstrău deține pachetul majoritar (aprox. 96,67%), iar Mircea Herăstrău un pachet minoritar (aprox. 3,33%). Această configurație contează într-o investigație pentru că arată cine este, în fapt, beneficiarul economic și decidentul din spatele firmei care gestionează o infrastructură strategică a orașului.

În spațiul public apar referințe la dosare de faliment/insolvență în care TELETEKNIKA ENGINEERING figurează, însă din datele publicate reiese explicit că, cel puțin în unele cauze, firma apare ca creditor într-un dosar de insolvență al altei societăți, alături de o listă mare de creditori, unde apare inclusiv Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și alte companii locale.

Dincolo de nume și cifre, miza rămâne una singură: NETCITY și infrastructura de telecomunicații a municipiului nu sunt „detalii tehnice” pentru specialiști. Sunt un instrument de ordine publică urbană, de control al ocupării domeniului public, de trecere a cablurilor din aer în subteran, de disciplinare a operatorilor și, teoretic, de generare de venituri prin închirieri și taxe. De aceea, un contract anual de 240.000 lei atribuit rapid și „la fix” trebuie să fie însoțit de transparență completă și verificabilă, nu doar de o listă stufoasă de activități în caietul de sarcini.

La final, Primăria Râmnicu Vâlcea ar trebui să răspundă public, clar și cu documente, la câteva întrebări simple, care fac diferența între administrare serioasă și cheltuială de rutină. Care sunt indicatorii de performanță ai contractului, care este timpul de intervenție asumat și cum se măsoară, câte raportări se predau și unde pot fi consultate, ce „hartă a rețelei” se livrează și în ce format, câți operatori au contracte de utilizare a canalizației și ce sume intră anual la buget din aceste închirieri, cum se verifică în teren respectarea regulamentelor și cine semnează recepțiile pentru intervenții și lucrări...?