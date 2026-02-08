Contract de 4,33 milioane lei la CET GOVORA S.A. pentru o firmă din Sântuhalm cu capital social de 200 lei. Cine este PROVEDING SERVICES COMPANY SRL? Ce rol a avut Stefan Prala...

O firmă înființată în 2017, cu sediul într-o localitate din județul Hunedoara și cu un capital social de doar 200 de lei, a câștigat la finalul anului trecut un contract de 4.333.000 lei fără TVA pentru lucrări în Cariera Alunu – perimetrul Olteț. Contractul a fost atribuit de CET GOVORA S.A. în urma unei licitații deschise, procedură transmisă inclusiv la JOUE.

Câștigătorul: PROVEDING SERVICES COMPANY SRL, CUI 37337227, cu sediul în Sântuhalm, județul Hunedoara.

Un contract strategic pentru cariera Alunu

Achiziția vizează „Lucrări de excavare, încărcare, transport, nivelare steril Cariera Alunu – perimetrul Olteț de la cota 410 la cota 375”, cod CPV 45112000-5 – lucrări de excavare și terasament. Valoarea estimată a fost de 4.585.000 lei, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 4.333.000 lei.

Este un contract esențial pentru activitatea companiei energetice din Râmnicu Vâlcea, într-un context în care exploatarea și asigurarea resursei de lignit reprezintă o componentă critică pentru funcționarea sistemului.

Profilul firmei: profit aproape inexistent

Potrivit datelor financiare pe 2024, PROVEDING SERVICES COMPANY SRL a raportat o cifră de afaceri de 9.738.612 lei (în scădere cu 6% față de 2023), dar un profit net de doar 4.066 lei, practic prăbușit față de 1,24 milioane lei în 2023. În timp ce rulajul a rămas ridicat, marja de profit este infimă, de sub 0,05%.

În paralel, datoriile totale au crescut la peste 2 milioane lei în 2024, față de aproximativ 553.000 lei în 2023. Activele imobilizate au crescut, semn că societatea a investit în utilaje sau echipamente, iar numărul mediu de angajați a ajuns la 36, în creștere față de 24 în anul precedent.

Cu alte cuvinte, firma s-a extins, dar pe o structură financiară mult mai tensionată decât în anii anteriori.

Capital social minim, expansiune accelerată

Firma a fost înființată la 5 aprilie 2017, având ca obiect principal de activitate lucrări de pregătire a terenului (CAEN 4312). Capitalul social este de 200 lei.

Asociații sunt: Sinoi Margareta Gabriela – 50%; Ceauranu Marius-Laurențiu – 50%.

Administrator inițial a fost Ceauranu Marius-Laurențiu, iar din 2024 apare și Sinoi Margareta Gabriela în poziție de administrator. Societatea are numeroase coduri CAEN secundare – de la activități extractive la transport și închiriere utilaje – ceea ce îi oferă flexibilitate în zona lucrărilor grele.

De la contracte mici în comune, la milioane la o companie de stat

Istoricul achizițiilor publice arată că, în primii ani, societatea a câștigat contracte modeste – 10.000, 24.500 sau 29.250 lei – în special cu primării din județul Hunedoara. Saltul major vine acum, cu un contract sectorial de peste 4,3 milioane lei de la CET GOVORA S.A..

Diferența de anvergură este evidentă: de la lucrări punctuale pentru autorități locale la un contract strategic într-o carieră minieră de interes energetic.

Lanțul deciziei: cine a semnat?

Dincolo de cifre și proceduri, rămâne întrebarea esențială a responsabilității. Contractul a fost atribuit prin licitație deschisă, în baza Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, însă decizia finală a fost asumată la nivelul conducerii societății.

Potrivit informațiilor din mediul administrativ, administratorul special al CET Govora, Ștefan Prală, ar fi fost cel care a semnat... Considerat de mulți drept un om instalat pe filieră politică, Prală nu este un simplu executant birocratic, ci un factor de decizie în interiorul companiei.

Semnătura sa se regăsește pe documentele finale de atribuire. Într-o societate controlată public, fiecare contract de milioane are un nume și o semnătură în spate. Iar în cazul de față, lanțul decizional trebuie analizat transparent: cine a validat capacitatea tehnică și financiară a firmei, cine a evaluat riscurile și cine răspunde dacă lucrările nu sunt executate conform standardelor.

Presiune financiară vizibilă

Societatea figurează activă fiscal, plătitoare de TVA, fără datorii la ANAF și fără dosare în instanță. În Registrul Național de Publicitate Mobiliară apar însă mențiuni privind contracte cu Mercedes-Benz Leasing IFN, Țiriac Leasing IFN și Banca Transilvania/FNGCIMM, ceea ce indică finanțări active și o posibilă expunere bancară.

Din punct de vedere formal, procedura este legală. Dar analiza de fond ridică întrebări legitime:

– Cum susține financiar o firmă cu profit aproape zero un contract de peste 4 milioane lei?

– Care este experiența reală în lucrări similare de amploare?

– Care a fost nivelul concurenței în procedură?

– Există garanții suficiente pentru protejarea interesului public?

Cazul PROVEDING SERVICES COMPANY SRL nu arată, la prima vedere, o ilegalitate evidentă. Însă combinația dintre capital social minim, profit aproape inexistent în ultimul an și un contract de anvergură într-un sector strategic obligă la vigilență.

În domeniul energetic, greșelile nu sunt simple erori contabile. Ele pot costa milioane și pot afecta stabilitatea unui sistem întreg. Iar acolo unde există bani publici, trebuie să existe și răspundere publică.

Nicu Trandafir