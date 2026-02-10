Constantin Rădulescu: În 2027, vom avea gata a doua clădire nouă de spital la Drăgoești!

Am semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru o nouă investiție majoră în sănătatea vâlcenilor!
Este vorba despre o clădire modernă de tip ambulatoriu la Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, un proiect de aproximativ 2,5 milioane euro, finanțat din fonduri europene.
Aceasta este a doua clădire de spital pe care o construim la Drăgoești, după ce anul trecut am finalizat și am pus în funcțiune un imobil modern destinat saloanelor pentru pacienții cu afecțiuni psihice.
Pentru noua clădire, cu o suprafață totală de 430 mp, termenul de execuție a lucrărilor este de 20 de luni, din care 3 luni pentru partea de proiectare și verificare tehnică.
Ambulatoriul va avea următoarele dotări: cabinete specializate pentru psihiatrie, neurologie și monitorizare; aparatură medicală performantă: ecograf 4D, EKG, EEG, spirometru și alte echipamente medicale de ultimă generație; sisteme moderne de eficiență energetică: panouri fotovoltaice și solare, sisteme de iluminat LED; mobilier medical specific și echipamente de dezinfecție UV-C;
Prin acest proiect, urmărim crearea unui spațiu adecvat pentru consultații, creșterea calității actului medical și, esențial, scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și intervenție.
Continuăm să investim în toate spitalele vâlcene! Ne dorim ca pacienții noștri să fie tratați la cele mai înalte standarde, iar medicii să dispună de toate condițiile moderne pentru a-și desfășura activitatea.
Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea
Lasă un răspuns