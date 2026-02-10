Constantin Rădulescu: În 2027, vom avea gata a doua clădire nouă de spital la Drăgoești!

miercuri, 11 februarie 2026

Constantin Rădulescu: În 2027, vom avea gata a doua clădire nouă de spital la Drăgoești!

Am semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru o nouă investiție majoră în sănătatea vâlcenilor!
Este vorba despre o clădire modernă de tip ambulatoriu la Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, un proiect de aproximativ 2,5 milioane euro, finanțat din fonduri europene.
​Aceasta este a doua clădire de spital pe care o construim la Drăgoești, după ce anul trecut am finalizat și am pus în funcțiune un imobil modern destinat saloanelor pentru pacienții cu afecțiuni psihice.
Pentru noua clădire, cu o suprafață totală de 430 mp, termenul de execuție a lucrărilor este de 20 de luni, din care 3 luni pentru partea de proiectare și verificare tehnică.
​Ambulatoriul va avea următoarele dotări: cabinete specializate pentru psihiatrie, neurologie și monitorizare; aparatură medicală performantă: ecograf 4D, EKG, EEG, spirometru și alte echipamente medicale de ultimă generație; sisteme moderne de eficiență energetică: panouri fotovoltaice și solare, sisteme de iluminat LED; mobilier medical specific și echipamente de dezinfecție UV-C;
​Prin acest proiect, urmărim crearea unui spațiu adecvat pentru consultații, creșterea calității actului medical și, esențial, scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și intervenție.
​Continuăm să investim în toate spitalele vâlcene! Ne dorim ca pacienții noștri să fie tratați la cele mai înalte standarde, iar medicii să dispună de toate condițiile moderne pentru a-și desfășura activitatea.
Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea

