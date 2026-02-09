Constantin Rădulescu: A doua clădire nouă a Spitalului de Psihiatrie Drăgoești va fi finalizată în 2027

marți, 10 februarie 2026

Constantin Rădulescu: A doua clădire nouă a Spitalului de Psihiatrie Drăgoești va fi finalizată în 2027

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, anunță demararea unei noi investiții în infrastructura medicală a județului, precizând că în 2027 va fi finalizată a doua clădire nouă de spital la Drăgoești.

Luni a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru realizarea unui ambulatoriu modern în cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoești. Investiția se ridică la aproximativ 2,5 milioane de euro și este finanțată din fonduri europene.

Noua construcție, cu o suprafață totală de 430 de metri pătrați, va fi realizată în termen de 20 de luni, dintre care trei luni sunt alocate proiectării și verificării tehnice.

Potrivit președintelui CJ Vâlcea, aceasta este a doua clădire nouă construită la Drăgoești, după ce anul trecut a fost finalizat și pus în funcțiune un imobil modern destinat saloanelor pentru pacienții cu afecțiuni psihice.

Ambulatoriul va include cabinete de specialitate pentru psihiatrie, neurologie și monitorizare, fiind dotat cu echipamente medicale performante, precum ecograf 4D, EKG, EEG și spirometru. De asemenea, clădirea va beneficia de sisteme moderne de eficiență energetică – panouri fotovoltaice și solare, iluminat LED – precum și de mobilier medical specific și sisteme de dezinfecție UV-C.

„Prin această investiție urmărim să asigurăm un spațiu adecvat pentru consultații, să creștem calitatea actului medical și să reducem timpul necesar pentru diagnosticare și intervenție. Continuăm să investim în toate spitalele din județ, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii la standarde ridicate, iar cadrele medicale să aibă condiții moderne de lucru”, a declarat Constantin Rădulescu.