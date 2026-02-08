Conducerea Tribunalului Vâlcea apără o doctoriță mega-șpăgară? Procurorul are la dosar: 100 de acte materiale de luare și dare de mită!

Un comunicat recent transmis de Tribunalul Vâlcea a stârnit nedumerire în spațiul public, nu atât prin soluțiile pronunțate, cât prin maniera în care acestea au fost prezentate. În centrul mesajului: cutii de bomboane, pachete de cafea și câteva zeci de ouă.

Imaginea transmisă publicului este aceea a unor „atenții” aproape ridicole, transformate – aparent – în dosare penale pentru dare de mită. Numai că realitatea juridică este mult mai complexă.

Un singur dosar, peste 100 de acte materiale

Toate aceste episoade – bomboanele, cafeaua, ouăle – fac parte din același dosar amplu, în care sunt reținute peste 100 de acte materiale de luare și dare de mită.

Dincolo de bunurile cu valoare redusă menționate în comunicat, ancheta vizează și sume consistente de bani. Potrivit acuzațiilor, acestea ar fi fost percepute în mod repetat, în context medical, de la pacienți aflați în situații vulnerabile – inclusiv părinți cu copii bolnavi.

Nu mai vorbim, așadar, despre simple gesturi simbolice de recunoștință, ci despre un mecanism presupus repetitiv, în care actul medical ar fi fost condiționat de remiterea unor sume de bani.

Ce a comunicat instanța – și ce a lipsit

Prin comunicatul oficial, instanța a informat că trei acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost respinse, trei judecători apreciind că valoarea derizorie a bunurilor remise și contextul concret nu întrunesc elementele tipice ale infracțiunii de dare de mită.

Hotărârile nu sunt definitive.

Este atributul exclusiv al instanței să aprecieze asupra legalității și temeiniciei acuzațiilor. Problema nu este soluția. Problema este perspectiva oferită publicului.

Prin focalizarea aproape exclusivă pe bomboane și ouă, comunicatul creează impresia că dosarul ar viza doar fapte minore, aproape anecdotice. Or, în același dosar se regăsesc acuzații mult mai grave, inclusiv privind remiterea de bani în schimbul actului medical.

O comunicare care schimbă percepția

Nu suntem avocații procurorului de caz. Poziționările sale publice pot fi discutate separat. Însă într-o anchetă de asemenea amploare, este esențial ca opinia publică să înțeleagă întregul tablou.

Când într-un dosar sunt reținute peste 100 de acte materiale, iar comunicarea instituțională scoate în față exclusiv episoadele cu bomboane și ouă, apare inevitabil întrebarea: este aceasta o simplă alegere de stil sau un mesaj transmis indirect?

Pentru că, dincolo de ironia facilă a unor „atenții” alimentare, miza reală rămâne gravitatea acuzațiilor: dacă actul medical a fost, potrivit anchetei, condiționat de bani, atunci nu discutăm despre gesturi de politețe, ci despre o problemă sistemică, cu impact direct asupra celor mai vulnerabili pacienți.

Iar acest lucru nu poate fi redus la o cutie de bomboane.

