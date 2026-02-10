Cocaină adusă din Spania prin curier! Bărbat din Vâlcea, reținut pentru trafic de droguri de mare risc

marți, 10 februarie 2026

Un bărbat din Vâlcea, în vârstă de 34 de ani, a fost reținut pentru trafic de droguri de mare risc, fiind acuzat că ar fi introdus în România aproximativ 100 de grame de cocaină prin intermediul unei firme de curierat.

Potrivit anchetatorilor, substanța ar fi fost achiziționată din Spania, cu intenția de a fi comercializată pe piața locală. Pentru a evita depistarea, suspectul ar fi apelat la sprijinul unui angajat al firmei de curierat, care l-ar fi avertizat că se află în atenția organelor de urmărire penală.

Reprezentanții Poliția Vâlcea au transmis că, în urma probatoriului administrat, s-a stabilit că drogul de mare risc a fost introdus în țară în luna ianuarie 2026 și ulterior indisponibilizat pe parcursul anchetei. De asemenea, o persoană de 22 de ani, angajată a firmei de curierat, este suspectată că ar fi încercat să îl sprijine pe bărbat, fiind cercetată pentru favorizarea făptuitorului.

Marți, suspectul principal a fost reținut și urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Vâlcea, cu propunerea de arestare preventivă.