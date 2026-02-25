CJ Vâlcea pregătește o sursă alternativă de apă la Brezoi. Va fi gata la timp?!

CJ Vâlcea pregătește o sursă alternativă de apă la Brezoi, în contextul golirii Barajului Brădișor programate pentru 2029

Consiliul Județean Vâlcea a anunțat amenajarea, în zona Păscoaia – orașul Brezoi, a unei surse alternative de alimentare cu apă, menită să asigure continuitatea furnizării pentru populație în perioada în care Lacul Brădișor va fi golit complet, în 2029, pentru lucrări de mentenanță.

Potrivit președintelui CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, investiția va fi realizată în parteneriat cu operatorul regional Apavil SA, iar lucrările ar putea începe în 2027, cu doi ani înainte de intervențiile anunțate de Hidroelectrica la baraj, cu condiția alocării fondurilor necesare de către Guvernul României.

Autoritățile județene au alocat deja sumele pentru proiectare, contractul urmând să fie semnat în perioada imediat următoare. Proiectul tehnic ar trebui finalizat până în august 2026, iar atribuirea contractului de execuție este estimată pentru decembrie 2026. Valoarea minimă necesară pentru realizarea noii acumulări de apă este estimată la cel puțin 22 de milioane de lei, fără TVA, bani asteptati de la Guvern...

Lacul Brădișor reprezintă în prezent principala sursă de apă potabilă pentru peste 150.000 de locuitori din județul Vâlcea, inclusiv din municipiul Râmnicu Vâlcea și localitățile Brezoi, Călimănești, Sălătrucel, Galicea, Muereasca, Dăești, Bujoreni, Ocnele Mari, Mihăești, Budești și Băbeni. Implementarea unei surse de rezervă este considerată esențială pentru evitarea unei crize majore de alimentare în perioada lucrărilor de la baraj.