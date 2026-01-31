CJ Vâlcea modernizează Centrul „Andreea” cu 3,2 milioane euro

Centrul „Andreea” intră în modernizare! 3,2 milioane euro, pentru reabilitarea capitală a clădirii!

Am semnat astăzi primul contract de lucrări pe fonduri europene din acest an! Contractul are ca obiect execuția lucrărilor de modernizare a Centrului „Andreea” din Râmnicu Vâlcea, un proiect în care investim peste 3,2 milioane euro, fonduri europene obținute prin Programul Regional S-V Oltenia.

Investiția presupune reabilitarea completă a clădirii și refacerea acoperișului, modernizarea rețelelor de utilități și montarea de panouri fotovoltaice și iluminat LED pentru eficiență energetică.

De asemenea, vom instala un lift exterior pentru accesibilitate și sisteme moderne de ventilare și siguranță la incendiu.

Această investiție înseamnă, în primul rând, respect și grijă pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

Copiii vor beneficia de un spațiu primitor, unde cadrele didactice vor avea toate instrumentele necesare pentru a-i ajuta să se dezvolte. Deși termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 14 luni, am primit asigurări de la constructor că acestea vor fi terminate mai repede.

Voi monitoriza personal șantierul, așa cum fac la toate investițiile noastre din județ, pentru a mă asigura că lucrările se realizează la cea mai bună calitate și în cel mai scurt timp!