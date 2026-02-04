Ciocolată, cafea și ouă, tratate ca mari fapte de corupție: judecătorii resping dosarele unui procuror din Vâlcea

joi, 5 februarie 2026

Ciocolată, cafea și ouă, tratate ca mari fapte de corupție: judecătorii resping dosarele unui procuror din Vâlcea

În timp ce dosare grele de corupție zac ani întregi prin sertare, iar prejudicii de milioane de euro se prescriu fără consecințe, la Vâlcea un procuror a considerat prioritar să trimită în judecată trei persoane pentru fapte aproape ridicole. Acestea au fost acuzate de dare de mită după ce ar fi oferit medicilor și polițiștilor atenții constând în cutii cu bomboane, cafea și ouă.

Două dintre cazuri vizează pacienți care, din recunoștință, le-ar fi oferit medicilor care îi tratau ciocolată și cafea. Al treilea caz este cel al unei șoferițe care i-ar fi dat unei polițiste, fostă colegă, o pungă cu 30 de ouă, pentru a obține mai rapid informații despre certificatul de înmatriculare al unui autoturism.

Pentru aceste fapte, procurorul a solicitat pedepse de un an și patru luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioadă de doi ani, pentru fiecare inculpat. Judecătorii de la Tribunalul Vâlcea, cei care au transmis informația presei, au respins însă dosarele, apreciind că acuzațiile nu se susțin, deși hotărârea nu este definitivă.

Iată comunicatul Tribunalului Vălcea:

„Comunicat de presă

Privind respingerea, de către judecătorii Tribunalului Vâlcea, a trei acorduri de recunoaștere a vinovăției în trei dosare diferite, având în vedere infracțiunea de dare de mită, acuzațiile constând în:

-Fapta pesoanei X de a remite, punând pe biroul cadrului medical, o cutie de bomboane Rafaello cu ocazia întocmirii unor acte medicale de internare,

-Fapta persoanei Y de a remite, punând pe biroul cadrului medical, o cutie de bomboane de cicolata Merci și un pachet de cafea Jacobs de 250 g cu ocazia remiterii înscrisurilor constând în acte medicale pentru copilul minor,

-Fapta persoanei Z, fosă colegă de serviciu cu polițista de a remite acesteia o pungă cu '25-30' de ouă (de găină) cu ocazia verificării împrejurării dacă a fost emis certificatul de înmatriculare pentru un autoturism.

Procurorul a propus aplicarea pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare pentru fiecare inculpat, cu suspendarea executării pe durata unor termene de încercare de doi ani, în fiecare dintre cele trei dosare.

Cu privire la toate cele trei acorduri înaintate de același procuror din cadrul PT Vâlcea, cu ocazia respingerii fiecăruia dintre ele, trei judecători diferiți din cadrul Tribunalului Vâlcea au reținut lipsa intenției de a corupe funcționarii, arătând în esență că valoarea derizorie a bunurilor remise nu poate caracteriza tipicitatea faptei de dare de mită în sensul incriminării în contextul factual concret al fiecăreia dintre cauze.

Pe durata urmăririi penale, au fost efectuate supravegheri tehnice.

Sentințele astfel pronunțate pot fi supuse apelului, în 10 zile de la comunicare”.