Cine a mișcat, de fapt, lucrurile la DN7CC - Calimanesti? Deputatul Buican își asumă o muncă făcută de parlamentarii Popescu, Mîndrescu si Bica!

Cine a mișcat, de fapt, lucrurile la DN7CC - Calimanesti? Deputatul Buican își asumă o muncă făcută de parlamentarii Popescu, Mindrescu si Bica!

După ani de blocaje, restricții și nervi întinși la maximum pe Valea Oltului, centura ocolitoare a orașului Călimănești intră, în sfârșit, într-o etapă concretă. Proiectul privind consolidarea DN7CC, pe tronsonul km 2+950 – km 3+150, partea dreaptă, a fost scos oficial la licitație.

Obiectivul vizează elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție, detaliile de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor – pași esențiali pentru reluarea circulației în condiții de siguranță pe o arteră vitală pentru nordul județului Vâlcea și pentru stațiunile de pe Valea Oltului.

Deputatul PNL de Vâlcea, Cristian Buican, a transmis că „a reușit să miște lucrurile pentru Călimănești”. Doar că memoria publică este ceva mai lungă decât un comunicat politic.

În ultimele luni, problema centurii Călimănești a fost ridicată constant în Parlament de deputații AUR Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu, dar și de senatorul PSD Andra Bică, prin interpelări, întrebări parlamentare și declarații politice succesive adresate Ministerului Transporturilor și CNAIR.

Aceștia au cerut explicit clarificări privind termenele, soluțiile tehnice și sursele de finanțare pentru tronsonul afectat de probleme structurale care au generat restricții severe de trafic.

Sectorul vizat nu este unul oarecare. DN7CC reprezintă alternativa menită să scoată traficul greu din oraș și să decongestioneze DN7 – Valea Oltului, una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România. Blocarea sau restricționarea acestei variante ocolitoare a însemnat cozi, pierderi economice și imagine afectată pentru o zonă turistică importantă.

În acest context, apariția lui Cristian Buican cu mesajul „am reușit să mișcăm lucrurile” ridică întrebări legitime. Unde a fost PNL Vâlcea în perioada în care ceilalți parlamentari solicitau explicații oficiale? Care sunt demersurile concrete inițiate de Buican înainte de publicarea anunțului de licitație?

Scoaterea la licitație a proiectului este, fără îndoială, o veste bună pentru Călimănești și pentru întreg județul. Dar infrastructura nu se repară cu postări pe Facebook și nici cu revendicări tardive de paternitate politică.