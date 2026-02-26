Chimcomplex în 2025: Trece prin cel mai dificil an din existența sa, dar rezistă presiunilor din piață

joi, 26 februarie 2026

București, 26 februarie 2026 – Chimcomplex (CRC), principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, anunță rezultatele financiare preliminare (neauditate) la 31 decembrie 2025. Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 1.063 milioane lei în 2025, față de 1.495 milioane lei în 2024, în scădere cu 29%. Compania a încheiat anul cu un EBITDA pozitiv de 62 milioane lei, însă cu o pierdere netă de 179 milioane lei. CRC a înregistrat acest rezultat negativ ca urmare a creșterii cu 30% a prețului gazelor naturale și cu 15% a prețului energiei electrice, în condițiile în care aceste majorări au venit după creșterile din 2024, de +78% la gaze naturale și +37% la energia electrică.

Chimcomplex a încheiat anul cu active totale de 2.904 milioane lei și capitaluri proprii de 1.856 milioane lei. În 2025, compania a investit 58 milioane lei (CAPEX) pe platformele Onești și Râmnicu Vâlcea, din surse proprii.

Europa traversează o criză industrială profundă, pe care o evidențiază, la începutul acestui an, și raportul CEFIC (Consiliul European al Industriei Chimice), realizat de Roland Berger (companie de consultanță de top). Documentul arată amploarea declinului industriei europene și îl califică drept fără precedent și îngrijorător:

• Între 2022 și 2025, rata închiderilor de combinate chimice a crescut de șase ori față de media anilor precedenți, depășind 160 de platforme chimice.

• Capacitatea totală de producție închisă definitiv a ajuns la peste 37 milioane de tone, iar închiderile cumulate reprezintă peste 10% din capacitatea de producție a întregii Europe.

• Industria chimică europeană a pierdut 200.000 de locuri de muncă directe, iar alte 890.000 de locuri de muncă indirecte.

• Investițiile în industria chimică europeană s-au redus cu peste 84%, ceea ce indică un declin economic major și o scădere a încrederii în mediul de afaceri continental.

• Peste 74% dintre companii au încheiat 2025 cu EBITDA negativ (Chimcomplex a încheiat anul cu EBITDA pozitiv datorită complexității familiilor sale de produse și poziționării mai puțin expuse în estul continentului).

• Tendința va continua; vor supraviețui doar companiile sprijinite de statele lor și care sunt poziționate pe nișe de piață, cu capacități medii sau cu avantaje regionale (tipar în care se încadrează și Chimcomplex).

În acest context, multe guverne europene au demarat deja programe de măsuri, într-un ritm accelerat, pentru a-și sprijini industria. România trebuie să decidă dacă își apără producția sau acceptă să devină o piață de consum, inclusiv pentru substanțe vitale, precum cele utilizate în producția apei potabile.

Înainte de 1989, industria chimică din România avea 72 de combinate. Astăzi, Chimcomplex a rămas unul dintre foarte puținii producători și furnizori de substanțe chimice vitale din regiune. Compania susține siguranța economică națională, locuri de muncă specializate, exporturi, taxe, furnizori români și comunități funcționale. Dacă România pierde și acest nucleu industrial, nimeni nu îl va mai putea reconstrui niciodată, deoarece repornirea implică costuri enorme.

Rezultatele financiare preliminare (neauditate) la 31 decembrie 2025 arată că, dincolo de efortul echipei Chimcomplex, România are nevoie de un plan de țară cu măsuri curajoase și coordonate, care să refacă competitivitatea industrială și să asigure locuri de muncă pentru generațiile viitoare: energie competitivă, compensare CO2, protecție antidumping și reindustrializare. Viitoarul este al țărilor cu industrie puternică independentă care își consolidează autonomia economică, lucru confirmat și în criza sanitară. Chimcomplex are pregătit un plan de țară, care cuprinde 1.250 de măsuri, și îl poate pune la dispoziția Guvernului, dacă acesta își exprimă interesul.

Directorul General Chimcomplex, Ștefan Vuza, a subliniat: „În 24 februarie 2026, Guvernul României a aprobat pachetul de măsuri pentru relansarea economică, care nu conține intervenții semnificative pentru sprijinirea industriei chimice. Din planul Guvernului lipsesc măsuri directe pentru reducerea prețurilor la energie electrică și gaze, precum și scheme de susținere a sectorului energo-intensiv, deși industria chimică rămâne puternic afectată de costurile energiei, cu valori cu până la 300% mai mari decât în Asia (China, India, Coreea etc.), America de Nord, Țările Arabe, Orientul Mijlociu și Africa. În același timp, celelalte state europene aplică politici ferme pentru susținerea tranziției energetice și pentru protecția industriilor strategice, prin subvenții directe și scheme dedicate competitivității industriale.”

“Reamintesc că, în noiembrie 2025, FMI a publicat raportul privind România. Concluziile principale indică necesitatea unor reforme care să sprijine industria, creșterea productivității industriale și a investițiilor, reforme structurale pentru îmbunătățirea eficienței industriale, precum și politici care să sprijine sectorul industrial și să atragă investițiile necesare dezvoltării.

Nu ne îngrijorează faptul că Chimcomplex a încheiat anul cu rezultate negative, deoarece, la nivel european, 74% dintre companiile din industrie au încheiat anul la fel (ciclicitatea este specifică industriei chimice), iar pierderea o putem acoperi din rezultatele anilor precedenți.

Ne îngrijorează lipsa unei perspective pentru următorii patru ani, și este important ca Guvernul României să înțeleagă să sprijine industriile energo-intensive. Programul de relansare economică actual se află la pol opus față de măsurile aplicate de Germania (care a plafonat prețurile la energie și gaze) sau de Franța, Spania și alte state europene, care știu că economia națională va cădea fără industrie. De aceea programul românesc trebuie completat cu ceea ce au aplicat și celelalte guverne europene.

Guvernele acestor țări au înțeles că efectele negative apar sigur, chiar dacă se văd mai târziu, în mandatul următorului guvern, și afectează macro-economic pe termen lung întreaga țară. Ele au decis să fie curajoase, să acționeze acum. România încă ezită, iar această ezitare menține avantajele intermediarilor din energie, în timp ce economia reală suportă costurile.

În consecință, Chimcomplex a decis ca începând cu luna aprilie 2026 să aplice scenariul 3, din cele șase scenarii de lucru, care prevede:

Oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în cadrul Chimcomplex și implicit a partenerilor săi a cel puțin 1.200 de salariați pe verticală și a 5.500 pe orizontală. La Combinatul Chimcomplex Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7 și la Rm. Vâlcea 2 din totalul de 11.

Oprirea a două din cinci proiecte de investiții în producție, deoarece mediul de afaceri a devenit impredictibil. Aceste investiții castigate din fonduri PNRR au ca efect secundar pierderea finanțărilor nerambursabile pentru România, în cuantum de 150 milioane euro.

Dezvoltarea Diviziei de Trade, care va importa anual produse chimice de încă 1,2 miliarde euro din țări cu politici energetice corecte, ceea ce poate crește deficitul contului curent al României cu încă 15% pe segmentul produselor chimice.

Pentru claritate, înainte de a lua în considerare acest pachet de măsuri, ne-am întâlnit cu reprezentanții Președinției și ai Guvernului în șapte ședințe desfășurate în ultimele șase luni. Am prezentat situația industriei chimice din România și am demonstrat, pe bază de documente, că statul greșește când nu sprijină industriile energo-intensive, precum chimia și metalurgia.

Am primit răspunsul că programul va include măsuri identice cu cele din alte state din Europa. Acum, după publicarea lui, constatăm că aceste măsuri au dispărut și că influencerii din industria energiei au avut un lobby mai bun.

Intermediarii rămân principalii câștigători, iar producătorii și populația suportă costurile. Energia va rămâne la niveluri ridicate, cea mai scumpă din Europa, deși România poate asigura prețuri mai mici cu 40%. Bugetul nu ar suferi; dimpotrivă, s-ar întări și ar câștiga prin relansarea economiei reale naționale.

Din acest motiv, vom aplica planul de conservare pentru o parte dintre capacitățile de producție ale grupului pentru că “în chimie nu există moarte, ci doar lipsă de reacție”. Implementarea pachetului 3 de măsuri are ca obiectiv revenirea Chimcomplex pe profit în cel mult un an. Economia României însă va resimți puternic impactul și va avea nevoie de timp pentru redresare, cu o estimare de minimum patru ani.” a încheiat Ștefan Vuza.

Despre Chimcomplex

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, specializat în polioli, clorosodice și oxo-alcooli. Este o companie strategică pentru economia românească, cel mai mare combinat de produse chimice, cu 2 platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. Chimcomplex este o companie cu o tradiție de 70 de ani, care dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil.