Ce înseamnă standardul SRC inscripționat pe bocancii de protecție și de ce este vital în mediile de lucru umede?

joi, 19 februarie 2026

Dacă lucrezi într-un mediu cu apă, uleiuri, detergenți sau alte lichide, știi deja cât de imprevizibil poate deveni solul; un pas greșit, o zonă alunecoasă sau o talpă nepotrivită pot transforma activitatea rutinieră într-un accident cu urmări serioase, ba chiar zile de concediu medical.

Cum paza bună trece primejdia rea, merită să folosești o pereche de bocanci de protecție care au standardul SRC. Standardul SRC este parte a normei europene EN ISO 20345, și definește mai multe niveluri de performanță privind rezistența la alunecare; iar SRC reprezintă nivelul cel mai ridicat în această categorie.

Concret, marcajul SRC relevă faptul că talpa bocancului a fost testată pentru rezistența la alunecare în două situații distincte: pe o suprafață ceramică acoperită cu soluție de detergent (test SRA) și pe o suprafață de oțel acoperită cu glicerină (test SRB). Doar încălțămintea care îndeplinește simultan cerințele ambelor teste primește certificarea SRC.

Aceste teste implică măsurarea coeficientului de frecare dintre talpă și suprafață, folosind echipamente specializate, în condiții standardizate de temperatură, presiune și unghi de contact. Valorile minime admise sunt clar stabilite în documentația tehnică a standardului EN ISO 20345, actualizat periodic pentru a reflecta evoluția tehnologică și noile cerințe de siguranță.

De ce mediile de lucru umede sunt atât de periculoase?

Deși ai impresia că o podea umedă reprezintă un risc minor, statisticile arată contrariul - potrivit datelor publicate de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), alunecările, împiedicările și căderile se numără printre cele mai frecvente cauze ale accidentelor de muncă în Europa, reprezentând un procent semnificativ din totalul incidentelor raportate anual.

Mediile umede amplifică acest risc din mai multe motive; în primul rând, lichidele reduc coeficientul de frecare dintre talpă și sol. În al doilea rând, multe suprafețe industriale, precum gresia netedă sau metalul, devin extrem de alunecoase în contact cu apă, ulei sau soluții de curățare. În al treilea rând, ritmul alert de lucru te poate determina să te deplasezi rapid, fără a analiza fiecare pas.

Cum funcționează din punct de vedere tehnic talpa certificată SRC?

Pentru a înțelege de ce bocancii SRC oferă protecție superioară este util să analizezi structura și materialele tălpii. În general, tălpile certificate SRC sunt realizate din poliuretan cu dublă densitate, cauciuc nitrilic sau alte compoziții speciale, concepute pentru a menține flexibilitatea și aderența chiar și în condiții dificile.

Și designul profilului joacă un rol crucial - canalele adânci permit evacuarea lichidelor de sub talpă, reducând efectul de acvaplanare industrială. Marginile pronunțate și zonele de contact diferențiate contribuie la creșterea stabilității în timpul mersului sau al schimbării bruște de direcție.

Coeficientul de frecare este influențat atât de material, cât și de geometria tălpii oricăror modele de bocanci de protectie Cofra. În testele SRA și SRB se măsoară comportamentul la alunecare înainte și în lateral, pentru a simula mișcările reale din timpul lucrului.

Un alt aspect important este rezistența la uzură. O talpă care își pierde rapid profilul își reduce implicit capacitatea de aderență. De aceea, producătorii serioși investesc în compuși care îmbină durabilitatea cu flexibilitatea. Dacă lucrezi zilnic opt sau zece ore într-un mediu umed, ai nevoie de o talpă care să-și mențină proprietățile pe termen lung.

Este important să verifici marcajele oficiale și documentația produsului. Certificarea trebuie să fie susținută de teste efectuate de organisme notificate, conform reglementărilor europene. Doar astfel poți avea încredere că standardul SRC nu este folosit abuziv în scopuri comerciale.

Cum faci alegere potrivită?

Atunci când alegi bocanci de protecție de la ProtectStore nu este suficient să verifici doar prezența marcajului SRC, ci trebuie să analizezi contextul specific al activității tale. Dacă lucrezi în industria alimentară, este important ca talpa să fie și rezistentă la substanțe chimice de curățare. Dacă activezi în construcții, poate fi necesară și protecție suplimentară împotriva perforării sau a impactului.

Verifică certificările complete, eticheta producătorului și documentele care atestă conformitatea cu EN ISO 20345. Asigură-te că bocancii oferă și alte caracteristici relevante - bombeul de protecție, lamelă antiperforație sau proprietăți antistatice, în funcție de riscurile identificate.

Probează încălțămintea și acordă atenție confortului. O talpă performantă nu își atinge scopul dacă bocancul este incomod și te determină să adopți o postură incorectă. Stabilitatea trebuie să fie dublată de ergonomie.