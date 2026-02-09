Cazul FOKUSEK ENTERPRISE și ascensiunea financiară a “fotografului”, Tibi Prioteasa

În Râmnicu Vâlcea, într-un apartament discret de bloc, funcționează una dintre cele mai profitabile firme IT din România — FOKUSEK ENTERPRISE S.R.L.

Cu un singur angajat, cifre contabile de milioane și legături surprinzătoare ale acționarului cu administrația locală, compania ridică întrebări legitime despre un model de business ieșit din tipare.

De la aplicații pentru Gmail la profituri de milioane

Înființată în 2019, FOKUSEK ENTERPRISE S.R.L. are sediul social în municipiul Râmnicu Vâlcea și se ocupă oficial cu „alte activități de servicii privind tehnologia informației”.

Deși la prima vedere pare un start-up modest, bilanțurile firmei spun o altă poveste: cifra de afaceri a urcat de la 4.649 lei în 2019 la peste 6,8 milioane de lei în 2024, iar profitul net declarat a depășit 5,5 milioane de lei – totul cu un singur angajat.

Marja de profit rămâne una aproape neverosimilă: între 80% și 96%, în condițiile în care cheltuielile raportate sunt aproape inexistente. Practic, pentru fiecare leu încasat, compania a rămas cu 80–90 de bani profit.

Datele sunt publice, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor, și nu au fost contestate de societate.

Aplicațiile care au „cucerit” App Store-ul – și au stârnit controverse

Fokusek dezvoltă aplicații pentru sistemele Apple: Mail for Gmail, Docs for Google Docs & Drive, Calendar for Google Calendar, Openly și altele.

Sunt programe care promit integrarea perfectă între ecosistemul macOS și serviciile Google, iar pe hârtie, totul arată impecabil.

Totuși, în comunitățile Apple, numele firmei a fost asociat cu o serie de controverse.

Pe forumuri, Reddit și publicații internaționale (iMore, MacObserver, 9to5mac), utilizatorii acuză compania că ar folosi o strategie de monetizare agresivă, numită „bait-and-switch” — aplicațiile se prezintă ca gratuite, dar după instalare devin aproape inutilizabile fără abonament plătit.

Aceste critici nu au dus la sancțiuni oficiale, însă au ridicat semne de întrebare privind practicile comerciale care pot genera venituri mari cu costuri extrem de mici.

Răspunsul Fokusek a fost că va introduce opțiuni de “trial gratuit” pentru toate aplicațiile.

Legătura cu funcția publică: familia Prioteasa

În centrul acestei povești financiare se află Tiberiu-Ionuț Prioteasa.

Prioteasa este angajat al Asociației Turistice „Descoperă Vâlcea”, entitate finanțată de Primăria Râmnicu Vâlcea, care are atribuții (teoretic, că în practică nu s-au prea văzut rezultatele!) în promovarea imaginii orașului și a județului, inclusiv în campanii media și proiecte de imagine publică (?!).

Informații din declarația de avere

Conform declarației de avere depuse în 2025 de Elena-Larisa Prioteasa, fost funcționar public la o instituție din subordinea Consiliului Județean Vâlcea - RAJDP (actuală funcționară la Primăria Râmnicu Vâlcea), soțul acesteia – Tiberiu-Ionuț Prioteasa – figurează cu mai multe surse de venit:

109.980 lei – salariu anual de la Asociația Turistică „Descoperă Vâlcea” ;

12.984 lei – salariu anual de la FOKUSEK ENTERPRISE S.R.L. ;

39.600 lei – venituri ca PFA (activități fotografice);

185.306 lei – dividende încasate de la FOKUSEK ENTERPRISE S.R.L.

Soția, Elena-Larisa, a declarat un salariu anual de 68.122 lei din funcția publică.

În același document, familia Prioteasa menționează mai multe bunuri:

Două autoturisme de lux : Porsche Panamera 4 (2018) și Porsche Macan S (2014);

Bijuterii și ceasuri estimate la peste 35.000 euro ;

Conturi bancare (BCR, BT, Revolut) însumând peste 90.000 euro , cel mai mare fiind un cont BT în euro, deschis în 2024, cu sold de 88.671 EUR ;

Tranzacții recente: vânzarea unui apartament (62.030 EUR) și a unui autoturism (46.000 EUR), ambele în 2024.

Afacerile se diversifică: un restaurant de fițe pe Bulevardul Dem Rădulescu

În paralel cu activitățile sale în domeniul IT și de imagine, Tiberiu Prioteasa și-ar fi deschis recent un restaurant de lux în Râmnicu Vâlcea, situat pe Bulevardul Dem Rădulescu, o zonă în plină expansiune imobiliară și comercială.

Localul, promovat intens pe rețelele sociale, mizează pe un concept modern, destinat publicului cu venituri mari, și a devenit rapid un punct de întâlnire pentru persoane din administrație și mediul de afaceri local.

În mediul online, Prioteasa se afișează frecvent cu autoturisme de lux evaluate la peste 300.000 de euro, o imagine de prosperitate care contrastează vizibil cu profilul unei familii din sistemul public.

Întrebările legitime

Cum reușește o firmă cu un singur angajat să genereze profituri de milioane, cu marje de peste 90%?

Care este sursa exactă a capitalului din conturile familiei Prioteasa și care e proporția veniturilor provenite din sectorul privat față de cele publice?

Există sau nu un conflict de interese între funcția deținută la Asociația „Descoperă Vâlcea”, implicată în promovarea imaginii municipiului, și activitățile comerciale desfășurate în nume personal?

Aceste întrebări nu sunt acuzații, ci teme de verificare pentru instituțiile de control financiar și de integritate.

Foarte interesant este faptul ca, din datele oficiale, firma FOKUSEK ENTERPRISE are un singur angajat (https://www.listafirme.ro/fokusek-enterprise-srl-41018706/), dar pe pagina firmei apar mult mai multe persoane prezentate cu diferite functii, ca ar face parte din echipa companiei https://fokusek.com/about-us

Cazul FOKUSEK ENTERPRISE și ascensiunea lui Tiberiu Prioteasa conturează o imagine tipică pentru România ultimilor ani: succesul economic spectaculos, amestecat cu influență locală și o vizibilitate ostentativă în spațiul public.

Faptele din documente – profituri de milioane, dividende consistente, bunuri de lux și conexiuni cu mediul administrativ – justifică interesul public și deschid o dezbatere legitimă: unde se termină talentul și începe influența și cât din prosperitatea afișată se bazează pe inovație reală și cât pe relații privilegiate sau... ?