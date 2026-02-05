joi, 5 februarie 2026

Cadou fiscal pentru multinaționale: Guvernul deschide robinetul externalizării profiturilor și subțiază bugetul României

Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a adoptat vineri, 30 ianuarie, o ordonanță de urgență care schimbă din temelii regulile de impozitare pentru marile companii. Printr-o mișcare rapidă și lipsită de dezbatere publică, Executivul a eliminat articolul 25.1 din Codul Fiscal – prevederea care plafona la 1% deductibilitatea cheltuielilor plătite către firme afiliate nerezidente.

Consecința este una majoră: multinaționalele pot deduce acum nelimitat cheltuieli pentru servicii precum consultanță, management sau suport administrativ, facturate de companii „surori” din afara României. Practic, profiturile realizate aici pot fi mutate aproape integral peste graniță, iar impozitul pe profit plătit în România se reduce drastic.

Cum se „optimizează” profitul, legal

Până la această modificare, companiile puteau scădea din baza de impozitare doar 1% din astfel de cheltuieli. După abrogare, pragul dispare complet: 10%, 20% sau chiar 30% pot fi transferate sub forma serviciilor intra-grup, fără limită legală explicită.

Măsura a fost adoptată prin ordonanță de urgență, fără consultări și fără transparență. Surse din mediul politic indică faptul că inițiativa ar fi aparținut Alexandru Nazare și Luca Niculescu, ambii din Ministerul Finanțelor.

Un șir de decizii favorabile marilor companii

Aceasta este a doua intervenție fiscală majoră în favoarea multinaționalelor în doar câteva luni. În decembrie, Guvernul a redus taxa pe cifra de afaceri a marilor companii de la 1% la 0,5%. Toate acestea se întâmplă în timp ce populația resimte scumpiri, taxe mai mari și o erodare accelerată a puterii de cumpărare.

Scutul OCDE – justificarea oficială

Executivul susține că eliminarea articolului 25.1 a fost necesară pentru alinierea legislației românești la standardele OCDE, invocând principiul nediscriminării și evitarea dublei impuneri.

Guvernul afirmă că România se află într-o etapă avansată a procesului de aderare, cu 19 din 25 de avize deja obținute, și promite revenirea ulterioară cu o reglementare „agreată cu OCDE”. Până atunci însă, efectul este clar: un culoar fiscal larg deschis pentru externalizarea profiturilor și un buget de stat mai vulnerabil.