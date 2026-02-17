Dosarele penale: un trecut care îl bântuie pe Buican

Până acum, Buican a reușit să navigheze prin numeroase controverse, dar dosarele sale penale din trecut continuă să arunce umbre asupra activității sale politice. De-a lungul anilor, în presă au apărut informații despre implicarea sa în diverse dosare, unele dintre acestea legate de acuzații de trafic de influență și conflicte de interese. Acestea nu sunt doar niște simple zvonuri – sunt documente publice și investigații care pun sub semnul întrebării integritatea unui om politic care a avut, teoretic, misiunea de a reprezenta interesele cetățenilor din Vâlcea în Parlamentul României.

În ciuda acestor acuzații, Buican a reușit, să rămână pe poziții. Cum? Mulțumită influenței sale asupra unor grupuri politice influente și a unei rețele dense de relații personale și economice care i-au permis să rămână în joc, chiar și în fața presiunilor publice. Într-o perioadă în care partidul ar fi trebuit să fie un model de transparență și reformă, scandalurile legate de liderul județean au făcut ca organizația să devină o povară, mai degrabă decât o forță de schimbare.

Sacrificarea organizației PNL Vâlcea pentru interese personale

La nivel local, Cristian Buican este perceput de mulți ca un politician care și-a sacrificat propriul partid în favoarea unor interese personale. De-a lungul timpului, PNL Vâlcea a fost condus cu o mână de fier, iar cei care au îndrăznit să se opună viziunii sale politice sau au încercat să-l confrunte au fost rapid marginalizați sau, mai grav, eliminați din cercul restrâns al puterii locale, vezi cazurile: Emilian Frâncu, Bogdan Popescu, Romulus Bulacu, Dan Nițu, Virgil Pîrvulescu, Aurel Simion, Claudia Banu etc. Războiul intern din PNL Vâlcea, unde membrii de partid sunt prinși într-un joc de interese și manipulare, a adus organizația în pragul colapsului. În loc să promoveze noi lideri locali sau să aducă în prim-plan noi idei, Buican a preferat să controleze totul din umbră, îndepărtându-i pe cei care ar fi putut reprezenta o schimbare reală.

Această atitudine a avut un impact devastator asupra imaginii PNL Vâlcea în fața alegătorilor, care a ajuns acum la un procent de 7 la sută în județul Vâlcea și un singur parlamentar (același Buican!). Mulți dintre aceștia au început să vadă în Cristian Buican nu doar un politician aflat în slujba intereselor proprii, dar și o barieră care a împiedicat dezvoltarea reală a județului. În loc să promoveze transparența și să atragă investiții, Buican a creat un sistem închis, unde doar cei care se aliniau intereselor sale aveau acces la funcții sau resurse. În acest context, mulți dintre susținătorii PNL Vâlcea simt că partidul a fost de fapt capturat de un grup restrâns care nu avea decât scopul de a-și maximiza propriile beneficii.

Campania electorală: o oportunitate pierdută pentru PNL Vâlcea?

Cu fiecare zi care trece, dosarele lui Cristian Buican și stilul său de conducere autoritară pun în pericol viitorul PNL Vâlcea. În ciuda tuturor promisiunilor de schimbare și transparență, partidul pare să fie mai mult ca niciodată un obiect de manipulare politică. Buican, care a fost la conducerea organizației de mai mulți ani, este văzut de mulți ca un factor de stagnare, o piedică în calea progresului real al județului. (va urma)

Tiberiu Pîrnău