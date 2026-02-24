miercuri, 25 februarie 2026

Bărbătești: 1,5 milioane RON pentru „smart village” fără explicații. Licitație cu dedicație?

COMUNA BĂRBĂTEȘTI (CUI: 2541843) a lansat o procedură de achiziție în valoare de 1.504.300 RON (aprox. 300.000 euro) pentru implementarea unui așa-zis sistem de „management local inteligent”, finanțat prin PNRR. Doar că, dincolo de titulatura modernă, documentația oficială lasă mai multe întrebări decât răspunsuri.

Obiectul contractului este formulat vag — „dezvoltarea sistemului de management local prin infrastructuri inteligente” — fără specificații tehnice clare privind ce se va instala efectiv: câte camere video, ce tip de iluminat sau ce funcționalități concrete va avea platforma software.

Mai grav, termenul de depunere a ofertelor este de doar 18 zile, extrem de scurt pentru o achiziție de asemenea complexitate, limitând serios competiția reală.

Criteriile de calificare par, la rândul lor, calibrate fin: experiență similară de minimum 1,1 milioane RON în ultimii 5 ani pentru infrastructura fizică și minimum 350.000 RON pentru platforma software. În plus, se solicită contracte care să includă sisteme de supraveghere video și lucrări la clădiri de importanță minimă C — cerințe care reduc drastic numărul potențialilor ofertanți, în special din zona locală.

Contractul este împărțit în două loturi: pentru infrastructura fizică se aplică criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”, în timp ce pentru software se merge exclusiv pe „prețul cel mai scăzut”. O diferență greu de justificat pentru componenta digitală, unde calitatea ar trebui să fie esențială.

Pentru o comună de aproximativ 3.000 de locuitori, investiția ridică întrebări legitime: ce problemă concretă rezolvă acest sistem „inteligent” și unde sunt studiile de fundamentare care să justifice alocarea a peste 1,5 milioane RON din fonduri europene?

În lipsa unor explicații clare, licitația de la Bărbătești riscă să devină încă un exemplu de digitalizare pe hârtie, plătită din bani publici. Transparența nu este opțională — mai ales când vine vorba de PNRR.