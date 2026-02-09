BANI PUBLICI SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII! Ce se întâmplă la Teatrul Anton Pann și de ce trebuie să intervină Consiliul Județean

marți, 10 februarie 2026

Situația de la Teatrul Anton Pann din Ramnicu Valcea devine tot mai controversată. Jurnaliști locali (de la publicatiile Gazeta Valceana si Arena Valceana) au semnalat posibile probleme legate de modul în care sunt cheltuiți banii publici, de angajări și de anumite colaborări plătite din bugetul instituției.

Cititi aici articol pe tema: https://www.gazeta-valceana.ro/anchetedezvaluri/cum-toaca-teatrul-anton-pann-bani-publici-pe-ifosele-si-mendrele-managerului-sau-intrebari-pentru-octavian-costin/

În centrul discuțiilor se află directorul teatrului, Octavian Costin, cel care coordonează activitatea administrativă și financiară a instituției. În spațiul public au apărut întrebări privind criteriile unor angajări, relațiile dintre conducere și anumite persoane remunerate din fonduri publice, dar și cheltuieli pentru deplasări, cazare sau proiecte externe.

Nu vorbim despre simple speculații, ci despre necesitatea unor explicații clare. Teatrul funcționează din bani publici și se află în subordinea Consiliul Județean Vâlcea. În aceste condiții, instituția județeană are obligația legală și morală să verifice modul în care sunt administrați banii contribuabililor.

Transparența nu este opțională. Dacă totul este în regulă, un control sau un audit ar lămuri rapid situația. Dacă nu, responsabilitățile trebuie asumate. Cultura nu poate deveni un paravan pentru lipsa de claritate în cheltuirea fondurilor publice.

Tiberiu Pîrnău