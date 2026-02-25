ASISTENTA PSD-ului, MIHAELA MIREA (SJU VÂLCEA) ÎN „CARAVANA ROSIE”: TENSIUNI LUATE FĂRĂ STETOSCOP ÎN URECHI! ACT MEDICAL SAU TEATRU ELECTORAL PRIN SATELE VALCII?

joi, 26 februarie 2026

„Consultații” fără stetoscop în urechi? Caravana PSD din Vâlcea, sub semnul întrebării

O nouă imagine apărută din timpul unei acțiuni de consultații gratuite desfășurate în mediul rural din județul Vâlcea ridică serioase semne de întrebare privind modul în care este tratat actul medical în cadrul acestor caravane cu tentă electorală.

În fotografie, Mihaela Mirea, asistentă-șefă a Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, apare în timp ce măsoară tensiunea arterială unui pacient. Doar că, de această dată, detaliul care sare în ochi este unul șocant: olivele stetoscopului nu sunt introduse în urechi în momentul măsurării.

Cu alte cuvinte, procedura de auscultație – esențială pentru determinarea corectă a tensiunii arteriale prin metoda clasică – pare a fi mimată. Fără transmiterea sunetelor Korotkoff către examinator, măsurarea tensiunii devine imposibil de realizat în mod corect prin această metodă.

Manșeta tensiometrului este aplicată peste hainele pacientului, iar stetoscopul este poziționat tot peste materialul textil, nu direct pe piele – contrar oricăror recomandări de bună practică medicală. Orice cadru sanitar știe că o astfel de măsurare poate genera valori eronate, inducând pacienții în eroare.

Act medical sau capital electoral?

Problema devine cu atât mai gravă în contextul în care aceste acțiuni sunt promovate în comunitățile rurale drept „consultații gratuite”, în cadrul unor caravane susținute politic, de PSD, Mirea fiind consilier judetean al acestui partid. Surse din teritoriu susțin că astfel de deplasări au loc frecvent în cătunele vâlcene, unde accesul la servicii medicale este limitat, iar încrederea în personalul venit „de la oraș” este maximă.

Pentru mulți oameni în vârstă sau fără posibilități, aceste caravane devin singura interacțiune cu sistemul medical. Însă atunci când actul medical este redus la o formalitate bifată în fața alegătorilor, se pune întrebarea legitimă: vorbim despre prevenție reală sau despre imagine electorală?

Faptul că o asistentă-șefă dintr-o unitate publică sanitară participă la astfel de acțiuni organizate sub umbrela unui partid politic – în speță PSD – ridică inclusiv probleme de etică profesională și de separare între actul medical și activitatea politică.

Act medical real sau simplu exercițiu de imagine?

Considerăm necesar un punct de vedere oficial din partea conducerii Spitalului Județean de Urgență Vâlcea:

Au fost respectate protocoalele medicale în cadrul acestor consultații?

Participarea personalului medical s-a făcut în nume propriu sau în baza unei delegări oficiale?

Este permisă utilizarea funcției din sistemul public în cadrul unor acțiuni organizate politic?

Până la clarificarea acestor aspecte, rămâne o întrebare simplă: cum poți asculta tensiunea, dacă stetoscopul nu este în urechi?

Tiberiu Pirnau