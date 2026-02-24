marți, 24 februarie 2026

Arhiepiscopia Râmnicului a demarat o anchetă internă în cazul preotului-consilier de la Pietrari, Viorel Diaconu

Arhiepiscopia Râmnicului confirmă oficial că a demarat o cercetare internă în cazul preotului Viorel Diaconu din comuna Pietrari, după materialele publicate de Ziarul de Vâlcea, Arena Valceana si alte publicatii locale privind implicarea acestuia în viața politică și alte activități extraclericale.

Potrivit adresei nr. 972/23.02.2026 transmisă redacției noastre de Sectorul Bunuri Bisericești din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, Cancelaria IPS Varsanufie a luat act de sesizarea înaintată de publicația noastră și a dispus verificări interne asupra mai multor aspecte semnalate în presă.

În mod concret, cercetarea vizează suspiciuni privind nepăstrarea neutralității în campaniile electorale, desfășurarea unor activități comerciale și de brokeraj cu proveniență discutabilă a veniturilor, participarea la partide de vânătoare alături de persoane aflate în atenția publică în condiții legale incerte, precum și posibila lipsă de echilibru între misiunea pastorală și implicarea civică.

Totodată, ancheta internă va analiza și informațiile potrivit cărora preotul ar deține o proprietate în municipiul Râmnicu Vâlcea – o vilă cu două etaje – care nu ar fi fost menționată în declarația de avere.

Demersul Arhiepiscopiei vine în contextul dezbaterilor publice privind implicarea clericilor în administrația locală și respectarea normelor de conduită stabilite de Biserica Ortodoxă Română.