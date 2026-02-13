vineri, 13 februarie 2026

APICULTORII IES ÎN STRADĂ: protest autorizat la Prefectura Vâlcea împotriva impozitării camioanelor și a importurilor de miere din Ucraina

Nemulțumirea din apicultura românească a ajuns la punctul de fierbere. După ce, de la 1 ianuarie 2026, camioanele apicole sunt supuse impozitării, în timp ce importurile de miere din Ucraina continuă să pună presiune pe piața internă, apicultorii au decis să protesteze.

Potrivit unui aviz favorabil emis de autorități, în data de 17 februarie 2026, între orele 12:00 – 15:00, va avea loc o adunare publică în municipiul Râmnicu Vâlcea, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 1, în fața sediului Instituției Prefectului – Județul Vâlcea.

Adunarea este organizată de Asociația Apicolă Biomeliferă Frâncești și Asociația Apicolă Scundu. Conform documentului, protestul se va desfășura pe platoul din fața Prefecturii și pe trotuarul pietonal, fără afectarea spațiului verde, iar organizatorii au obligația de a delimita perimetrul și de a asigura măsurile de ordine publică.

Impozit pe camioane care circulă de maximum 10 ori pe an

Principala nemulțumire vizează impozitarea camioanelor apicole, considerate de apicultori simple unelte de muncă sezonieră. În realitate, majoritatea acestor vehicule sunt folosite doar pentru pastoral – mutarea stupilor la cules – ceea ce înseamnă maximum 8–10 deplasări pe an.

Cu toate acestea, taxarea este identică cu cea aplicată autovehiculelor comerciale utilizate zilnic. Pentru stupinele mici și medii, costurile suplimentare vin într-un context deja dificil: combustibil scump, producții afectate de schimbările climatice și prețuri în scădere la miere.

Mierea din Ucraina, mai ieftină decât costul de producție românesc

În paralel, piața românească este puternic afectată de importurile masive de miere din Ucraina. Produsul ajunge în Uniunea Europeană la prețuri mult mai mici, iar pe rafturi apare adesea sub eticheta „miere din UE și non-UE”, fără o informare clară pentru consumator.

Apicultorii susțin că sunt obligați să vândă sub costul real de producție sau să țină marfa pe stoc, în timp ce mierea importată domină segmentul de preț scăzut.

Sector strategic, ignorat

România este unul dintre cei mai mari producători de miere din Uniunea Europeană, având tradiție, biodiversitate și un număr ridicat de familii de albine. Cu toate acestea, reprezentanții sectorului spun că sprijinul concret este insuficient.

Apicultura nu înseamnă doar miere. Înseamnă polenizare, producții agricole mai bune și echilibru ecologic. Fără un sector apicol stabil, întreaga agricultură riscă să fie afectată.

Protestul din 17 februarie de la Râmnicu Vâlcea este un semnal de alarmă. Apicultorii cer tratament fiscal diferențiat pentru camioanele apicole, măsuri de protecție pentru produsul românesc și politici reale de susținere a sectorului.

În lipsa unor soluții rapide, 2026 ar putea deveni anul în care apicultura românească intră oficial pe drumul falimentului.