APAVIL SA investește peste 7 milioane lei în modernizarea sediului din Râmnicu Vâlcea. Constructori: RALUNIC si CONSTRUCȚII SILVA OAS

Societatea de apă și canal din Râmnicu Vâlcea, APAVIL SA, a atribuit contractul pentru „Modernizare și extindere sediu birouri APAVIL SA – Râmnicu Vâlcea”, în urma unei proceduri simplificate derulate prin SEAP.

Valoarea contractului este de 7.023.590,36 lei fără TVA, ușor sub valoarea estimată de 7.095.347,08 lei. Procedura a fost publicată în 12 ianuarie 2026, iar contractul a fost semnat în 18 decembrie 2025.

Câștigătoarea lucrării este asocierea formată din:

S.C. CONSTRUCȚII SILVA OAS S.R.L.

RALUNIC

ELECTRALARM SECURITY

Proiectul vizează modernizarea actualului sediu administrativ din strada Carol I, nr. 3–5 și presupune lucrări ample de finisaje interioare și exterioare, refacerea instalațiilor sanitare, termice și electrice, reconfigurarea mansardei și amenajarea subsolului pentru spații de lucru.

În mansardă vor fi amenajate săli de întâlnire cu pereți mobili, iar la subsol vor fi create posturi de lucru pentru personalul de teren. De asemenea, acoperișul va fi refăcut, învelitoarea înlocuită, iar fațadele vor fi renovate.

Contractul a fost atribuit pe criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”, fără organizarea unei licitații electronice. Participanții au avut obligația de a vizita amplasamentul înainte de depunerea ofertelor.

Investiția vine într-un moment în care societatea controlată de autoritatea locală își reorganizează structura administrativă și își adaptează spațiile de lucru la noile cerințe operaționale.