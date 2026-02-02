APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de încasator-cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare, Râmnicu Vâlcea, subzona Mihăești. Concursul constă în probele scris şi interviu, care se vor desfășura la sediul Societății Apavil SA din Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:

• proba scrisă va avea loc în data de 25 februarie 2026, ora 9.00;

• interviul va avea loc în data de 3 martie 2026, ora 9.00.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 18 februarie 2026, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL SA din Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, nr. 3-5.