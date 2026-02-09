Apavil: Anunț public privind  decizia etapei de încadrare

marți, 10 februarie 2026

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C.APAVIL S.A., cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, nr.3-5, județul Vâlcea titular al proiectului „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, ce urmează a se desfășura în județul Vâlcea.

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Vâlcea, din strada Remus Bellu nr.6, Râmnicu Vâlcea, Luni-Joi, între orele 09:00-14:00 și Vineri între orele 09:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmvl.anmap.gov.ro, accesând domeniul Reglementari/Acordul de Mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția Mediului .